沙特阿美在華加碼投資 246億入股A股榮盛石化 溢價近九成

明報記者

現為全球第三大市值上市企業的沙特阿美，過去兩日接連披露在華重大投資前，早在3月初已宣告與吉利汽車（0175）母企吉利控股及雷諾訂立意向書，沙特阿美擬以現金入股建議中的合資公司，並持少數股權。就在沙特阿美密集推進在華投資前，國家主席習近平於去年12月初出訪中東國家之行，一連三日國事到沙特進行國事訪問。據當地傳媒報導，雙方簽訂20多項總值超過1100億沙特里亞爾幣（約2,300億港元）的一系列協議。

榮盛向沙特阿美轉讓10%股權加1股

榮盛石化昨日公布沙特阿美入股的最新投資，為榮盛控股股東與沙特阿美簽訂了股份買賣協議，並向沙特阿美轉讓10%股權加1股，涉及現金代價246億元。每股作價24.3元，較榮盛石化昨日大升8%後收市價12.93元，仍有約87.9%溢價。

沙特阿美近日頻頻出手在華投資以外，會否在本土市場沙特證交所上市外，選擇落戶港交所（0388）作為首個海外上市的市場，亦為投資界關注焦點。本港特首李家超2月初率領商界代表團訪問沙特，其間隨行的港交所行政總裁歐冠昇，便與沙特證交所簽署合作備忘錄，雙方表明擬就互掛上市等多項議題探索合作機遇。

上海及深圳證交所於3月初同時公布，3月13日起將在港主要上市的外國公司納入港股通，分析相信便是希望以面迎北水資金增加沙特阿美等外國巨企來港上市的誘因。