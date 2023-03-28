第一公民銀行購矽銀存貸款 斥1300億買5600億資產 避險情緒緩和

收購消息緩和了市場的不安情緒，加上彭博社稱，美國當局正考慮擴大為銀行業提供的緊急貸款機制，從而使陷入困境的第一共和銀行（美：FRC）有更多時間鞏固資產負債表，美股3大指數早段向上，道指升逾百點。第一共和銀行早段股價最多升三成，SPDR標普地區銀行ETF早段升逾3%。泛歐Stoxx 600指數午夜前升逾1%，上周捱沽的德銀（德：DBK）股價反彈逾6%。避險情緒緩和，美國10年期國債孳息率回升至3.5厘以上。

德銀彈逾6% 歐美股做好

直至去年底，總部設在北卡羅來納州的第一公民銀行估計約1090億美元資產及894億美元存款，是全美第30大銀行。購入矽谷銀行的資產後，第一公民銀行的總資產值將增至1810億美元，成為全美25大銀行之一，總存款估計達1450億美元。

第一公民銀行自稱是美國最大的家族控制銀行，目前由同一家族的第三代經營。第一公民銀行母企行政總裁Frank B Holding表示，自2009年以來，「與FDIC合作完成的交易比任何銀行多，感謝FDIC再次對我們的信任」。根據彭博社的數據，第一公民銀行自2009年以來，購入逾20家由FDIC協助的銀行。

截至3月10日被FDIC接管前，矽谷銀行的總資產約值1670億美元，而存款總額約為1190億美元，是美國第16大銀行。FDIC稱，第一公民銀行母企購入矽谷銀行所有存款和貸款，不過矽谷銀行另有約900億美元的證券和其他資產，將由FDIC繼續接管。

FDIC透過出售矽谷銀行資產，將可獲得與第一公民銀行母企的股票相關權益，其價值可達5億美元。不過FDIC估計，矽谷銀行倒閉對其存款保險基金（DIF）造成約200億美元損失，確實損失要在接管結束後確定。截至去年底，DIF有1282億美元資金。

儲局5月息率不變概率近七成

FDIC將與第一公民銀行母企分擔矽谷銀行的貸款損失。這種安排通常是出售倒閉銀行的慣常做法。第一公民銀行母企表示，這將為潛在的信用損失提供一些保障。根據收購協議，矽谷銀行的存戶將自動成為第一公民銀行的客戶。矽谷銀行在加州和馬薩諸塞州的17家分行，將在第一公民銀行的管理下運作。

矽谷銀行倒閉，導致歐美銀行業動盪。FDIC隨後在3月12日接管了Signature銀行，並在3月19日將部分資產售予紐約社區銀行（New York Community Bancorp）。同在3月19日，瑞信也在瑞士政府斡旋下，同意以30億瑞郎（約257億港元）賣盤給瑞銀，以免危機蔓延。

今年有投票權的明尼阿波利斯聯儲銀行行長卡什卡利（Neel Kashkari）表示，最近銀行業動盪，令美國經濟衰退的風險增加，但他認為現階段判斷5月利率政策為時過早。昨晚的芝商所聯儲局觀察工具（FedWatch Tool）數據顯示，交易員押注美聯儲5月按兵不動的概率接近七成。

（綜合報道）

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