貨幣市場基金本月狂吸資2.2萬億

高盛摩通富達成贏家

自矽谷銀行被美國當局接管以來，高盛的美國貨幣基金獲得近520億美元（約4056億港元）的資金流入，增幅達13%。摩通的基金獲得近460億美元（約3588億港元）的資金流入，而富達的資金流入也接近370億美元（約2886億港元）。

貨幣市場基金通常持有易於買賣的低風險資產，包括短期美國國債。隨着美儲儲加息至15年高位，貨幣市場基金的收益率亦創多年新高。領航（Vanguard）固定收益全球負責人Sara Devereux表示，貨幣市場基金近期出現顯著流動，大部分流入政府貨幣市場基金，這一方面是由於銀行倒閉引發的恐慌蔓延之際，投資者尋求優質資產，另一方面是貨幣市場基金等低風險資產的收益率極具吸引力。

美聯儲上周五公布的數據顯示，截至3月15日當周，美國銀行存款由17.6萬億美元降至17.5萬億美元，小型銀行存款由5.6萬億美元降至5.4萬億美元。

（綜合報道）

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