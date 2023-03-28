還未試飛 兩年內推出「空中的士」太樂觀

紐約芝加哥率先推 1小時車程縮至10分鐘

美國聯合航空公司（United Airlines）和Archer Aviation Inc.日前聯合宣布，計劃於2025年在芝加哥推出一項「空中的士」接駁服務。這項接駁飛行服務將會來往芝加哥的奧黑爾（O'Hare）國際機場和Vertiport之間。預料這項接駁飛行服務只需要大約10分鐘，但現時乘坐汽車則需要1小時或以上。聯合航空還未公布這項接駁飛行服務的收費，但有媒體聲稱，這是一項共乘飛行服務，與地面上的包車合乘服務相比，其收費將具有相當的競爭力云云。

其實，去年11月10日，聯合航空已經和Archer聯合宣布，計劃使用其電動飛行器，在紐約市的曼哈頓商業區和紐瓦克（Newark）國際機場之間提供接駁飛行服務，估計飛行時間將不到10分鐘。而Archer希望，其電動飛行器可以在2024年底獲得美國聯邦航空局（FAA）發出適航證。Archer的公司網頁更聲稱，聯合航空是該公司的第一個客戶，已向它訂購100架電動飛行器。而該公司的目標，是到2030年在全球部署6000架電動飛行器。

「午夜」飛行載5人 噪音僅45分貝

Archer研發和製造的電動飛行器稱為「午夜」（Midnight）。它是屬於主打城市空中出行（Urban Air Mobility, UAM）概念的電動垂直起降（eVTOL）飛行器。「午夜」配備了6個800V電壓的電池，每個電池同時供電給2個螺旋槳，一共有12個螺旋槳。其設計續航力為100英里（約160公里），但主要會應用於大約20英里（約32公里）的短途飛行。

「午夜」可以搭載4名乘客和1名飛行員以及他們的行李，預料在每次飛行之間的充電時間是大約12分鐘。與使用燃油的傳統定翼飛機和直升機相比，電動飛行器的主要優點，是可以減少溫室氣體排放，而且噪音遠遠低於前兩者。

以Archer的「午夜」來說，它飛行時的噪音就只有45分貝，遠遠比傳統直升機寧靜。傳統直升機在低空飛行時的噪音可高達93分貝，與波音777-200客機起飛時的噪音相當。而且，因為直升機的噪音大部分都是低頻，比高頻噪音更容易被人耳聽到。因此，它不會對住宅區和商業區等構成滋擾，遠比傳統直升機更加適合在大城市內使用。另一方面，「午夜」的巡航時速也有大約150英里，即是大約240公里，和傳統直升機相差無幾。

雖然芝加哥市內人口只有大約276萬，但若加上市郊的「芝加哥大都會區」（Chicago Metropolitan Area，又稱Chicagoland），人口超過950萬，是美國的第三大都會區，僅次於紐約和洛杉磯。

2022年，芝加哥的奧黑爾機場為超過6800萬個旅客提供服務，是全球第四繁忙的機場。所以，美國媒體預料，部分商務旅客對於這種能夠節省時間的接駁飛行服務會很有興趣。

鋰電池能量密度不足 難造出載客定翼機

筆者認為，近10餘年，業界透過航拍、滅火和噴灑農藥等用途的無人機，其實已經在eVTOL飛行器和電動定翼機方面，累積了相當多的技術和經驗，也顯示出相當不錯的成本效益。之所以暫時仍未能造出較大型的產品來載客，主要的掣肘還是在於鋰電池的能量密度不足。

筆者估計，要到2030年前後，當固態鋰電池技術穩定和大行其道時，才可以造出達到支線客機水平（載客幾十人，飛行幾百公里）的電動定翼機。而在此之前，先運用eVTOL飛行器在大城市內提供載客、貨運、醫療運送和救援等服務，代替直升機，也是一個不錯的選擇。

只不過，Archer的「午夜」還未開始試飛，要在明年底取得適航證，以及到2030年累積生產6000架，就太過樂觀。

明報記者 薛偉傑

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