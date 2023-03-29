阿里重組設六大部門 或獨立上市 分別成立董事會 ADR較港升11%

明報記者 陳麗歡

昨晚近8時集團發出通告，補充除了淘寶天貓商業集團未來仍將繼續由阿里全資擁有外，其餘5個業務集團都將有獨立融資，並尋求單獨上市的可能。阿里重組消息刺激美股（美：BABA）盤前升逾一成，至昨晚11時45分，折合每股報93.5港元，較港收市大升11％。

張勇：創立24年首次重要變革

這個「1+6+N」重組結構，阿里巴巴是作為控股公司，旗下有六大業務集團（見表）。 事實上，阿里業務重組前便主要由相關六大核心業務驅動，是次重組業務劃分未算有大變動。惟主要分別在各業務集團分別成立董事會，實行董事會領導下的CEO負責制。當中張勇除了兼任控股公司董事長兼CEO，亦掌舵阿里雲智能集團；淘寶天貓商業集團則由戴珊出任CEO。

張勇稱，是次屬阿里創立24年以來首次重要的組織變革，初衷和根本目的「讓組織變敏捷，讓決策鏈路變短，讓響應變快」。於去年11月底，阿里巴巴投資者關係主管林建達（Rob Lin）出席投行高盛論壇上曾表示，管理層相信精簡營運結構（leaner operational structure ）及有效資源分配能有助公司長期定位，但當時未有提及有重組的需要。

作為內地龍頭科網巨企，阿里非首間公司宣布業務重組，騰訊控股（0700）早於2012年便首次重組，由原有的業務系統制升級至事業群制，於2018年9月再重組架構，將其七大業務群調整至六大業務群。

分析：有助日後集資釋出價值

東驥基金管理董事總經理龐寶林認為，現時阿里發展動力轉弱，雖然分拆後不及以前的壟斷，但各業務又不用擔心為集團發展而犧牲個別新方向。

龐寶林又指出，阿里趁內地經濟復蘇時分拆，倘若業務各自發展後成績不俗，日後或更易在市場集資，並釋出價值，加快發展。他又指，過往阿里巴巴有創辦人馬雲坐鎮，容易統率集團，現時管理層變動後，或由「諸侯」各自發展更為適合，料股價或在大市氣氛好時炒高。