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TVB蝕8億 免費電視LBITDA 5億

【明報專訊】電視廣播（0511）（TVB）昨晚公布2022年度全年業績，股東應佔虧損按年擴大24.7%達8.07億元創紀錄新高，亦接近較早前發出的盈警上限8.3億元水平，不派息。期內OTT業務受惠於節省節目成本等因素，錄得EBITDA（除息稅、折舊及攤銷前盈利）按年大增78.9%至6584.7萬元。但是本業免費電視持續虧損，LBITDA（除息稅、折舊及攤銷前虧損）5.14億元，按年虧損減少15.04%；全年廣告收入錄得3%增長達11.78億元，惟單計下半年的廣告收入見回升，收入有6.3億元，較上半年的5.48億元增長9.5%。

成立8年風險委員會解散

至於近年重點包括「士多」在內等的電子商貿業務方面，LBITDA亦按年擴大70.8%，達到1億元。其他業務方面，內地業務及國際業務的盈利水平雖然分別按年倒退15.8%及59.3%，但是仍然錄得正數EBITDA，分別達到1.59億元及5024.2萬元。期內TVB需要就拍製美劇的投資項目Imagine Tiger Television的承兌票據計提非現金減值撥備2.12億元，對銷從票據所得利息收入1.13億元後，錄得投資變現稅前虧損9900萬元。集團手持現金尚餘10.2億元，員工數目為3854名，按年減少16名。

TVB同時宣布，今日起將成立近8年時間的風險委員會解散，其職能由審核委員會接替，獨立非執行董事方和將不再擔任風險委員會成員和主席，非執行董事徐敬和獨立非執行董事盧永仁將不再擔任該委員會成員。此改變是為了減除工作的重疊，提高有關委員會的效率。

獨董王靜瑛不連任

同時獨董王靜瑛將不會參與重選連任，並將於5月31日舉行的股東周年大會結束時退任董事，亦不再擔任薪酬委員會成員兼主席，以及審核委員會和提名委員會成員。隨後審核委員會將由盧永仁出任主席、非執董利憲彬及方和出任成員。薪酬委員會則委任獨董盛智文為主席及新成員，另外兩名成員為非執董黎瑞剛及方和。TVB在昨晚公布業績前，股價跌5.1%，全日收報9.48元，成交額為6510萬元。

有線寬頻（1097）周一晚公布2022年度業績，因為媒體業務虧損，加上要就結束有線電視業務及交牌，作2.41億元減值虧損安排，因此全年度虧損高達8.86億元，並且令到負資產金額進一步擴大至7.39億元。該集團股價昨日先跌後反彈，最多曾跌6.3%，之後倒升，收市時升幅達6.3%，收報5.1仙。