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加密幣交易所OKX：將申港牌 金管證監傳擬撮合虛擬資產商與銀行

標籤：經濟

【明報專訊】據外電報道，金管局及證監會將於下月底舉行圓桌會議，邀請虛擬資產商及銀行代表，撮合兩者間合作進行會面。會議將討論虛擬資產發展，以協助行業融資及取得其他銀行服務資訊。另外，加密貨幣交易所OKX宣布，將向證監會申請虛擬資產服務提供者（VASP）牌照，並在港成立公司以開展本地虛擬資產服務。

明報記者 鄺海盈

彭博社報道，該會議將於4月28日舉行，並由金管局及證監會聯合主辦。據悉，會議內容包括促進各方直接對話、分享銀行開戶，和維持銀行賬戶的實踐經驗和觀點。金管局和證監會回應指，不會評論當中細節，但指會持續與持份者溝通。

彭博指下月28日舉行圓桌會議

證監會公布虛擬資產服務提供者發牌制度將由今年6月1日起生效。而據稱為全球交易量排名第二大的加密貨幣所OKX昨天公布，將申請VASP牌照，同時就《證券及期貨條例》申請第1類和第7類牌照。OKX全球機構業務部董事總經理黎智凱表示，成功獲得牌照之後，首階段擬提供比特幣（BTC）及以太幣（ETH）等主流虛擬產品，期望為港人提供港元交易，屆時將可直接以港元購買虛擬貨幣。當監管當局開放至散戶參與，平台亦會以零售散戶為主要目標客群。

OKX：領牌後擬港增聘人手

黎智凱指，OKX於5年前成立，現時香港員工規模已有約400多人，惟之前在港未有推出虛擬資產交易服務。他解釋，雖然當局未有明文指不允許營運，惟公司採取謹慎態度，冀先了解本港監管制度，同時擴充合規人員。公司除產品、技術外，亦有本港合規人員，足夠滿足牌照要求，領取牌照後，亦會在客服及支援方面增聘人手。

上周財經事務及庫務局局長許正宇透露，投資推廣署已收到超過80間與虛擬資產相關的內地和外國公司表示有意在港設立辦事處，包括虛擬資產交易所、錢包和支付公司、區塊鏈基礎設施公司、網絡安全公司等。他又預計金管局將於明年實施穩定幣的監管制度。日前亦有消息指中資銀行在港分行擬向虛擬資產商提供銀行服務，料為虛擬資產交易在內地被禁後，表態支持本港發展虛擬資產的舉措。