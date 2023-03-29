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中遠國際全年多賺兩成 派息率達99%

標籤：經濟

【明報專訊】中遠海運國際（0517）昨公布業績，受塗料、船舶貿易代理及一般貿易的分部收入下跌影響，全年收入按年跌13％至39.63億元，毛利跌14％至6.6億元，毛利率按年持平至17％。不過受惠銷售成本減少，財務收益及應佔合營企業溢利增加的推動，全年純利按年升兩成至3.47億元。每股基本盈利22.74仙，每股末期股息多派28%至11.5仙，連同中期股息，全年派息22.5仙，派息比率達99%。中遠海運國際昨日收報2.53元，全日升3.3%。

料今年集裝箱業務較前幾年「差很多」

截至去年年底，中遠海運國際手頭現金達59.33億元。問及今年會否繼續維持100%派息政策，主席兼董事總經理朱建輝於記者會上表示，派息政策需綜合性考量，評估如何維持股東利益最大化，股東更期望公司股價增長，透過提升企業業務價值為股東創造回報。

談及集裝箱業務，朱建輝預料今年集裝箱表現將較前幾年「差很多」， 若復蘇存在多項不確定性，集裝箱業務將有較大變數。他解釋，因為疫情期間表現太好，目前市場出現貨運需求疲軟，航運力過剩情况；但目前航運市况亦很難與疫情前比較，因人力成本和船運力與疫情前截然不同。

乾散貨運市場方面，他相信隨着中國房地產業務恢復，有助帶動鐵礦砂、煤炭等大宗乾散貨需求，但整體走勢將視乎中國經濟疫後復蘇表現。