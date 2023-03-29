中遠國際全年多賺兩成 派息率達99%

料今年集裝箱業務較前幾年「差很多」

截至去年年底，中遠海運國際手頭現金達59.33億元。問及今年會否繼續維持100%派息政策，主席兼董事總經理朱建輝於記者會上表示，派息政策需綜合性考量，評估如何維持股東利益最大化，股東更期望公司股價增長，透過提升企業業務價值為股東創造回報。

談及集裝箱業務，朱建輝預料今年集裝箱表現將較前幾年「差很多」， 若復蘇存在多項不確定性，集裝箱業務將有較大變數。他解釋，因為疫情期間表現太好，目前市場出現貨運需求疲軟，航運力過剩情况；但目前航運市况亦很難與疫情前比較，因人力成本和船運力與疫情前截然不同。

乾散貨運市場方面，他相信隨着中國房地產業務恢復，有助帶動鐵礦砂、煤炭等大宗乾散貨需求，但整體走勢將視乎中國經濟疫後復蘇表現。