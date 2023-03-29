幣安趙長鵬遭美CFTC起訴 涉違法交易 或被逐出美市場

法律業界人士指出，若幣安及其相關人士被逐出美國市場，將中斷其重要的收入來源。比特幣價格昨跌穿2.7萬美元。

起訴書稱，幣安長期存在未披露的利益衝突及違法交易活動，又指趙長鵬及幣安前合規總監Samuel Lim明知這些監管漏洞，但沒有進行有效監督，甚至隱瞞違規行為，故意無視潛在的犯罪活動。趙長鵬發聲明稱，CFTC的起訴「出乎意料，令人失望」。幣安的聲明稱，致力在美國合法經營，包括成立美國關聯公司Binance.US，為美國用戶提供範圍較小的虛幣產品。

比特幣跌穿2.7萬美元

趙長鵬在2017年創辦幣安，但CFTC指摘其營運首兩年，沒有採取任何措施來限制美國客戶在幣安的交易。CFTC稱，幣安讓美國人獲得期貨或掉期等衍生品的交易渠道，而這些衍生品須在受監管平台交易。跟多數虛幣交易所一樣，幣安從未向美國監管機構註冊，因此其風險產品不能向美國人銷售。

在美國，期貨經紀機構須審查新客戶的身分，並採取措施防止洗錢，但幣安被指沒有實施相關有效措施。幣安在2019年推出美國平台Binance.US時，曾表示其全球交易所不會向美國人展開業務。不過CFTC稱，幣安指示美國客戶交易時使用VPN（虛擬私人網絡）隱藏IP位址，以隱瞞在美國境內交易的事實。CFTC指，至少早在2019年4月，幣安就在其網站發布「VPN新手指南」，介紹客戶利用VPN來解鎖所在國家或地區的受限網站。

此外，幣安被指在其全球平台保留漏洞，讓客戶毋須提交旨在防範非法金融活動的身分資料。只要客戶每天提取的比特幣少於兩枚，就毋須進行身分認證。CFTC高級執法官員Gretchen Lowe稱，幣安的內部電郵及聊天紀錄顯示，幣安的合規措施是「一場騙局」。根據幣安的2020年8月文件顯示，該平台從衍生品交易月入6300萬美元，約16%的帳戶確定由美國客戶持有。到2021年5月，幣安從衍生品交易月入增至11.4億美元。

CFTC指組織如迷宮 模糊所有權

根據CFTC的說法，幣安沒有董事會監督營運，趙長鵬毋須向任何人負責。 CFTC表示，趙長鵬手下有一個複雜的企業實體框架，這些實體在幣安平台進行交易。CFTC指，這個「由企業實體組成的迷宮」，由趙長鵬直接或間接持有，旨在模糊該交易所的所有權和控制權。

趙長鵬本人大概與300個幣安帳戶存在所有權關係，而這些帳戶在幣安平台進行交易，但幣安沒有向客戶披露詳情。監管機構憂慮，披露不足可能會為幣安的關聯交易部門帶來優勢。趙長鵬說，幣安沒有為盈利交易，也不曾操縱市場。他說，由於幣安的收入是虛幣，因此偶爾需進行交易，兌換法幣支付開支。

CFTC主席Rostin Behnam稱，今次訴訟向數碼資產領域的參與者發出警告，就是CFTC不會容忍故意規避美國法律的行為。

（綜合報道）

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