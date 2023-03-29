moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

幣安趙長鵬遭美CFTC起訴 涉違法交易 或被逐出美市場

【明報專訊】全球最大虛幣交易所幣安（Binance）及其行政總裁趙長鵬，被美國商品期貨交易委員（CFTC）控告在美國非法經營衍生品交易業務，尋求永久禁止幣安在美國註冊及交易。CFTC向伊利諾伊州地方法院提交的起訴狀指，至少自2019年以來，幣安就開始為美國人提供衍生品交易，涉嫌違反美國法律。CFTC是民事監管機構，有權向違反其規定者罰款，但CFTC的主要執法工具是頒布指令，可永久禁止相關機構及人員參與美國的衍生品市場，又或交易符合大宗商品定義的虛幣，例如比特幣、以太幣及一些穩定幣。

法律業界人士指出，若幣安及其相關人士被逐出美國市場，將中斷其重要的收入來源。比特幣價格昨跌穿2.7萬美元。

起訴書稱，幣安長期存在未披露的利益衝突及違法交易活動，又指趙長鵬及幣安前合規總監Samuel Lim明知這些監管漏洞，但沒有進行有效監督，甚至隱瞞違規行為，故意無視潛在的犯罪活動。趙長鵬發聲明稱，CFTC的起訴「出乎意料，令人失望」。幣安的聲明稱，致力在美國合法經營，包括成立美國關聯公司Binance.US，為美國用戶提供範圍較小的虛幣產品。

比特幣跌穿2.7萬美元

趙長鵬在2017年創辦幣安，但CFTC指摘其營運首兩年，沒有採取任何措施來限制美國客戶在幣安的交易。CFTC稱，幣安讓美國人獲得期貨或掉期等衍生品的交易渠道，而這些衍生品須在受監管平台交易。跟多數虛幣交易所一樣，幣安從未向美國監管機構註冊，因此其風險產品不能向美國人銷售。

在美國，期貨經紀機構須審查新客戶的身分，並採取措施防止洗錢，但幣安被指沒有實施相關有效措施。幣安在2019年推出美國平台Binance.US時，曾表示其全球交易所不會向美國人展開業務。不過CFTC稱，幣安指示美國客戶交易時使用VPN（虛擬私人網絡）隱藏IP位址，以隱瞞在美國境內交易的事實。CFTC指，至少早在2019年4月，幣安就在其網站發布「VPN新手指南」，介紹客戶利用VPN來解鎖所在國家或地區的受限網站。

此外，幣安被指在其全球平台保留漏洞，讓客戶毋須提交旨在防範非法金融活動的身分資料。只要客戶每天提取的比特幣少於兩枚，就毋須進行身分認證。CFTC高級執法官員Gretchen Lowe稱，幣安的內部電郵及聊天紀錄顯示，幣安的合規措施是「一場騙局」。根據幣安的2020年8月文件顯示，該平台從衍生品交易月入6300萬美元，約16%的帳戶確定由美國客戶持有。到2021年5月，幣安從衍生品交易月入增至11.4億美元。

CFTC指組織如迷宮 模糊所有權

根據CFTC的說法，幣安沒有董事會監督營運，趙長鵬毋須向任何人負責。 CFTC表示，趙長鵬手下有一個複雜的企業實體框架，這些實體在幣安平台進行交易。CFTC指，這個「由企業實體組成的迷宮」，由趙長鵬直接或間接持有，旨在模糊該交易所的所有權和控制權。

趙長鵬本人大概與300個幣安帳戶存在所有權關係，而這些帳戶在幣安平台進行交易，但幣安沒有向客戶披露詳情。監管機構憂慮，披露不足可能會為幣安的關聯交易部門帶來優勢。趙長鵬說，幣安沒有為盈利交易，也不曾操縱市場。他說，由於幣安的收入是虛幣，因此偶爾需進行交易，兌換法幣支付開支。

CFTC主席Rostin Behnam稱，今次訴訟向數碼資產領域的參與者發出警告，就是CFTC不會容忍故意規避美國法律的行為。

（綜合報道）

[國際金融]