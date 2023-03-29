moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

美加控FTX創辦人賄賂中國官員

【明報專訊】已爆煲的虛幣交易所FTX創辦人、綽號「薯條哥」的Sam Bankman-Fried（簡稱SBF），被美國檢察官加控賄賂中國官員的罪名。檢察官稱，SBF涉嫌在2021年11月，透過FTX關聯公司Alameda Research，向一個私人加密錢包支付約4000萬美元的賄款，促使中國執法部門將Alameda Research的一些交易帳戶解封。SBF目前面臨欺詐等12項控罪。

巴菲特再增持西方石油

「股神」巴菲特投資旗艦巴郡（美：BRK.A；BRK.B），再增持近370萬股西方石油（美：OXY），持股比例增至23.6%。以周一收市價59.64美元計算，巴郡對西方石油的持股總值約126億美元。西方石油股價早段升3%。

迪士尼（美：DIS）宣布在本周啟動裁員計劃，以實現2月宣布的7000人裁員目標。消息人士稱，迪士尼開發元宇宙策略的部門也受裁員影響而被關閉。

此外，彭博引述知情人士稱，為客戶制定裁員計劃而聞名的諮詢業巨頭麥肯錫（McKinsey）計劃裁員約2000人，是其歷來最大規模的裁員之一，預計裁員將集中於支援職位。

世界銀行發表報告警告，新冠疫情及俄烏戰爭等正限制環球經濟增長，若不採取措施提升生產效率，預測到2030年全球每年GDP增長率可能降至2.2%，這增幅將會是30年最低，令全球經濟可能經歷失落10年。

（綜合報道）

[國際金融]