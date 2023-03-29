高盛：新興市場可緩衝風險 看好消費資訊科技健康護理板塊

環球經濟增長放緩為目前市場最為關注的風險之一，高盛資產管理新興市場股票聯席主管Hiren Dasani亦表示，若環球經濟增長放緩幅度大於市場預期，新興市場亦難以獨善其身，經濟難免會受到一定程度的影響，但由於不少新興市場的經常帳已經有改善，加上個別新興市場如中國，其具經濟重啟此獨有利好因素支持。Yavuz表示，新興市場已從過去的金融危機中汲取教訓，無論在政府或在企業層面財政狀况亦見改善，不會再重演過去金融危機爆發後熱錢流走，導致個別新興市場經濟崩潰的情况。

新興市場經常帳改善 經濟韌力提升

Dasani補充，過去新興市場於加息周期會較波動，但在是次加息周期相對穩定，即使不少新興市場央行早於美國加息，至今新興市場的金融穩定性並未出現問題，便是基於不少新興市場金融環境已大幅改善，以印度為例，2013年印度通脹達10%，經常帳赤字佔GDP比重達5%，政府財政赤字也偏高，目前印度通脹約5%至6%，即使油價偏高，其經常帳赤字亦未逾GDP的3%。Yavuz指出，面對環球宏觀經濟風險，目前新興市場內不少國家的經濟韌力已提升，而現時大部分市場關注的風險如歐美銀行危機，以及環球經濟增長放緩等問題相對集中於已發展市場，同時新興市場目前估值無論是相較自身歷史平均水平，還是相較現時已發展市場估值，也處於較低的水平，認為新興市場的折讓可為投資者提供不俗的緩衝風險作用。

美元走強加息影響漸降

更重要的是，新興市場的前景相對向好。Dasani指出，去年影響新興市場的負面因素，如美元走強及美國加息等宏觀因素今年的影響力已下降，目前美息距見頂不遠，美元匯價亦相對回軟，又如去年使新興市場受壓的中國動態清零防疫政策及房地產危機等風險，現時中國已重新對外開放，內地房地產市場亦相對回穩，認為除中國經濟重啟外，環球半導體市場年內重回上升周期，將為利好今年新興市場表現的兩大因素，預期隨着油價等商品價格回落，將有助於今年新興市場企業盈利錄溫和增長。Yavuz亦預料，新興市場企業盈利增長將於明年加快，增長幅度有望達到14%至15%，增速將高於已發展市場。

儘管中國重開利好新興市場，惟中美關係地緣政治風險亦為新興市場帶來隱憂。Yavuz表示，多年來投資新興市場多多少少總會遇到地緣政治及宏觀經濟風險，因此由下而上選股策略十分重要，相對看好新興市場內管理出色、具強勁資產負債表、企業營運模式和行業可持續增長，以及大部分收益增長來自中國及印度市場的企業，基於此類企業駕馭市場風險能力及盈利增長前景較好，但亦提醒考慮企業基本面的同時，也要留意估值是否合理，還要避開處於中美關係風眼的行業及企業，以及外匯佔盈利水平過高的企業。

避開中美衝突風眼企業

提及新興市場內可持續增長的行業，Yavuz表示，相對重資產的傳統行業如原材料及能源，較看好新興市場內的消費及健康護理等具增長潛力的板塊。Dasani稱，還可留意新興市場的資訊科技板塊，其中包括內地科網股，由於科網行業的發展將利好內地就業及消費市場，相信內地為穩定經濟及擴大內需消費，對科網股監管將趨向穩定，但亦不諱言監管環境可迅速轉變，選擇內地科網股時宜選擇基本面較佳的股份，以降低投資風險。

明報記者 劉敬華

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