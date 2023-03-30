營銷人醒覺吧！ChatGPT突破上網限制

最近做了多場關於AI營銷和策略規劃的培訓和諮詢。坊間對AI感興趣，然而大多數人仍處於觀察階段，有如看魔術表演。AI和ChatGPT就像Shiny Object，有些人被AI創造出的結果為之驚歎，有對未來工作自感恐懼。然而大家對ChatGPT的知識仍然局限於2021年之前，相比下人類仍是相對優越。

內容更優質還是更有偏見

近來，ChatGPT宣佈測試插件(Plugin)功能，簡而言之，就像智能手機有App Store一樣。其中一個基於Bing搜尋引擎的Plugin容許ChatGPT搜尋互聯網回答問題，這突破是震撼性的。一方面可以預期ChatGPT會產出更優質更Update的內容。另一方面，如果只求用人工智能解答或解決問題，答案和互聯網會更受人工智能和搜尋結果偏見影響。如不求證不批判思考照單全收，結果不敢想像。

超越ChatGPT的更多人工智能應用

大家可以預料很多現有的應用程序將與OpenAI或其他人工智能輕鬆連接而變得更加智能。很多營銷人已經在用的Canva就是一個例子，現在只需提供Presentation標題，就可以用AI自動生成一套Presentation。Canva最近還推出了文字生成圖像，圖文並茂的演說稿就齊備了。坦白說結果仍然不大令人滿意，不過可以作為基礎，再用真人人工加工。

帶材料入廚房

簡單地要求ChatGPT或AI生成結果，例如製作一個社交媒體計劃，寫一個Post等，一種AI最初級用法，大多數結果都無法使用，但作為「魔術表演」是很吸引。要真用，還需要付出相當多的努力人工修改，才不會在所在專業行內人中出醜。個人經歷，將自己的「配料」帶到ChatGPT的「廚房」中，比要ChatGPT自動發辦更能煮出合味度的一道好菜。例如提供框架、風格、結果格式，甚至內容，再將結果修改和Fact Check。