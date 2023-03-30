大行看好阿里重組 料可釋放業務估值

高盛：估值被低估 目標價133元

高盛認為阿里淨資產折讓與京東集團 （9618）的48%大體一致，但京東已經獨立融資或分拆主要子公司上市。目前阿里估值重塑空間大，資產值折讓達52％，較全球其他控股科網公司的30％至50％為大，估值被嚴重低估。高盛指阿里目前市值，理論上等同只反映了淘寶、天貓業務的價值，其餘五大業務，包括螞蟻集團在內的一系列股權投資，甚至接近50億美元手頭現金理論價值相當於零。

中金報告指出，雲智能、菜鳥業務早已具備獨立能力，其餘四大業務很大程度能控制虧損規模。各業務獨立後，或開展IPO，阿里估值體系或將重塑。中金給予阿里「跑贏行業」評級，目標價137元。

此外，大和指出，阿里重組業務符合預期，不感意外，重組推動各業務更快響應市場變化，估計菜鳥及本地服務業務分拆上市機會增加，透過外部融資可釋放價值。該行又稱，新改動下員工利益與相關事業群更結合，提高員工士氣及留存率。