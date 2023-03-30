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TVB：換57%管理層 更年輕多元 擬複製藝員直播帶貨模式到大馬

標籤：經濟

【明報專訊】電視廣播（TVB）（0511）近期新聞多多，繼較早前集團推出節流措施，遣散5%員工及節省現金支出後，行政主席許濤昨日在業績會上透露，公司還更換及勸退管理團隊最頂層57%，令管理層更年輕及多元化。他們考慮到購股權可結合管理層的權益，將來擬擴大使用。隨着TVB和淘寶大搞藝員直播帶貨，將來該集團擬複製業務模式到馬來西亞。

明報記者 陳偉燊

在疫情期間各行各業均安排員工居家工作，總經理（節目內容營運）曾志偉指出，當時公司只有三分之一及二分之一員工返工，運作依然，他們亦思考是否請多了人。因應年輕人又喜歡居家工作及多點休息，其間公司有人員流失，加上人工智能應用日益普遍，最終令工作方式改變。他說，今次人手自然流失居多，並稱：「在減省2.6億元成本同時，也不會降低節目質素，並且留意與不同媒體新合作的機會」。企業發展主管及署理財務總裁李福來補充，共涉180名員工遭遣散。

不打算再尋求借貸

過往TVB較少向職工及高管發放購股權，許濤說考慮到購股權可以結合管理層的權益，將來擬擴大使用。至於他會否行使購股權向公司提供資金，他明言手上有600萬股購股權，其中200萬股已過期。李福來進一步表示，集團從上海商業銀行獲得2.5億美元貸款，其中2億美元已獲延期至2025年償還，加上手持10億元現金、連同3億元未動用額度，及準備節省2.6億元，不打算再尋求借貸。

逾50機構投資者接洽 未擬集資

隨着TVB發展更多非電視業務，許濤稱，非傳統電視收入已佔逾三成。他明言不會評論基金減持股份，卻透露在過去兩月有逾50個機構投資者接觸他們，以內地背景居多，就算他們會和該等投資者接觸，TVB也未擬集資，大股東Young Lion亦無意減持。

TVB及淘寶昨日直播舉行媒體見面會，第二場由旗下藝人馬國明、陳自瑤及陳敏之坐鎮。股價全日升13.9%。許濤補充，在直播帶貨項目TVB可從藝員收入、賣貨佣金，及引入貨源去帶動商品交易總額，賺取收入。

曾志偉還說，TVB將來擬發展短視頻，甚至可以結合內地好的IP一同走出去，邁向和Netflix、HBO等合作。副總經理（法律及國際業務）兼署理公司秘書陳樹鴻稱，TVB已授權東南亞電視台製作《識貨》等節目作本地化，並探索和馬來西亞電商平台做直播帶貨的機會。