moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

受惠油價急升 兩桶油業績勝預期

標籤：經濟

【明報專訊】受惠油價上升，「兩桶油」去年業績齊勝預期，中海油（0883）多賺逾倍至1417億元（人民幣，下同），末期息0.75港元，集團預期今年油價仍可企穩於相對高位；中石油（0857）的盈利則升62.1%至1493.8億元，末期息22分（見表）。

中海油全年油氣淨產量增至6.238億桶油當量，刷新公司淨產量紀錄，全年平均實現油價為每桶96.59美元，按年升42.3%；平均實現天然氣價每千立方英尺為8.58美元，按年升23.5%，桶油主要成本30.39美元，全年實現總收入升71.6%至4222億元。預計今年資本支出1000至1100億元，產量目標為6.5至6.6億桶油當量，2025年增至7.3至7.4億桶油當量。

中海油多賺逾倍 末期息0.75港元

中海油去年自由現金流達1108億元，董事長汪東進表示，會根據市場情况來決定回購時機及規模，又指集團去年回歸A股對H股股價已見推動作用。首席財務官謝尉志稱，未來五年會運用資本開支預算以外的5%至10%來發展新能源，現階段主要用於獲取風場資源。至於近期熱門的氫能源，汪東進直言，氫能是新能源主要發展方向之一，但目前氫能在經營效能上會面對一定挑戰，預料要到2030年左右才可實現規模化及商業化。獨立非執行董事林伯強承認，油價高企難再大幅推升需求，相信油價會維持於每桶70、80美元的相對高位。

中石油盈利1494億 增62％

中石油方面，去年業績增長，乃受惠於大部分油氣產品價格上漲，油氣產量持續增長而推動。期內油氣和新能源業務分部盈利達1657.48億元，按年大增1.42倍；煉油化工和新材料的分部利潤按年跌18.4%，經營利潤為405.7億元；銷售業務分部經營利潤按年增長8.3%，達到143.74億元；天然氣銷售部門經營利潤為129.57億元，剔除昆侖能源管道資產交易對上年同期經營利潤的影響後，按年減少126.88億元，主要受到進口天然氣成本上漲影響；海外業務稅前利潤為355.27億元。