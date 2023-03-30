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中壽壽險新業務價值挫兩成

標籤：經濟

【明報專訊】中國人壽（2628）公布去年業績，壽險新業務價值去年為360.04億元（人民幣，下同），按年下跌19.6%。主要業務渠道個人保險的新業務價值，按年跌22.4%至333.33億元，新業務價值率按年跌9.2個百分點至33%。中壽每股派息0.49元，按年少派24.62%，為2020年度以來再次減少派息。中壽表示，去年人身險業深度調整仍在持續，發展整體受壓。

每股派0.49元人幣

中壽去年新單保費按年上升5.1%，至1847.67億元，其中首年期交保費按年下跌2%至964.26億元，不過利潤率較高的10年期及以上首年期交保費，按年微升0.3%至418.21億元。內險銷售與個人保險代理人數有較大關係，截至去年底個險銷售人數為66.8萬人，按年下跌18.54%。

中壽純利為320.82億元，按年下跌26.8%，主要受去年權益市場大幅下跌影響。去年中壽總投資收益率為3.94%，按年減少1.04個百分點，總投資收益為1877.51億元，按年減少12.29%，其中投資公允價值收益淨額由去年賺49.43億元，轉為蝕121.56億元。此外，因應持股29.59%的內房遠洋集團（3377）股價下跌，低於中壽持有遠洋的帳面價值，中壽為此提撥減值準備58.62億元。