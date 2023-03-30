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港科探索純利飈13倍 推另類直播帶貨

標籤：經濟

【明報專訊】香港科技探索（1137）公布，去年純利錄得2.12億元，按年大升13.4倍；每股盈利為0.23元，擬保留流動資金，不派末期息。集團近日積極部署直播業務發展，最新推出「視頻銷售」服務，執行董事兼行政總裁（香港）周慧晶強調，HKTVmall永遠歡迎競爭，認為對一個行業而言競爭是好事，可提升市場關注度，令消費者有不同選擇。

周慧晶表示，集團直播策略與坊間不一樣，鼓勵客戶與商戶直接接觸，讓最熟悉產品的銷售員介紹產品特點，並對明星擔任主持是否有持續效果抱存疑態度，重申對保持市場地位很有信心。她又稱，HKTVmall一直投入基建服務，現時已領先行業3至5年，在港暫時是無人能及，亦不只是為商戶提供單一商業模式，而是提供全方位各種方案，令其網購營運更有效率。

下季推英國直送 運費低市價一半

集團期內的經調整息稅折舊及攤銷前利潤（EBITDA）按年升1.81倍至3.16億元；訂單商品交易額（GMV）為82.8億元，按年升25.9%，較去年全年目標高出3.5%。此外，HKTVmall下季將新增英國直送服務，運費低於一般市場價格一半，周慧晶相信，由於集團訂單量龐大可降低成本，運費定價具競爭力亦不會拖累今年毛利率，預計此業務很快達收支平衡。

留意是集團去年盈利倍升，某程度與前年集團首派電子消費券時推出七折優惠券，令營銷開支大增近億元有關。當年集團純利因而大跌逾九成至近1500萬元，令比較基數偏低。不過若將今年純利和2020年比較，仍有15.6%增長，反映去年業績的確呈顯著提升。至於今年1月推出的代購服務Everuts，周慧晶表示，至今有500多名註冊代購員，亦有逾1500名申請者等待實名認證及審批。她續稱，Everuts已有超過1萬用戶登記，對此業務發展感非常樂觀，今年盼在港推廣之餘，再擴闊至全球層面，將代購員及消費者連結起來。