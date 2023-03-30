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潤地去年純利微升 料今年銷售逾3000億

標籤：經濟

【明報專訊】華潤置地（1109）公布去年業績，扣除投資物業重估增值後的核心純利錄得270億元（人民幣，下同），按年增1.5%，略低於市場預期；計入投資物業重估增值後則賺280.9億元，按年跌13.3%，全年實現簽約額亦跌4.7%至3013.3億元。潤地管理層表示，今年初樓市回暖，但仍在波動，料全年銷售至少可達3000億元。

綜合毛利率料兩年回升至28％

潤地末期息每股派1.219元，連同中期息，全年每股派1.401元，按年增1.5%；潤地昨中午公布業績，午後股價止跌回升，收市報35.7元升1.1%。

潤地去年綜合營業額跌2.4%至2070.6億元。全年綜合毛利率跌0.8個百分點至26.2%，其中開發物業毛利率則降0.7個百分點至23.0%，投資物業（包括酒店經營）毛利率則跌2.6個百分點至65.6%。潤地首席財務官郭世清預料，未來兩年綜合毛利率有望回升至28%。去年潤地權益簽約金額錄2088.1億元，全年結算面積按年跌16.5%至1233萬平方米。

潤地主席李欣昨在電話會議上表示，市場還在波動，但看到兩會發布規劃，相信會惠及行業，強調新一年有更大的挑戰和機遇，集團策略是要實現有利潤增長的營收和現金流的利潤，料今年銷售可破3000億元，但未有準確銷售目標。潤地首席運營官兼執行董事張大為補充，今年初樓市回暖，3月成績跌，但仍保持回暖趨勢。

李欣提到，去年地產業收縮，消費者對服務等要求愈來愈高，意味行內高槓桿、高負債模式不可行，認為須提升管理效率，推動行業健康轉換，至於集團放租及酒店業務能貢獻穩定現金流，對集團很重要，正部署在產業與人口均有增長的城市擴張此業務，方針是提升其資產回報率。