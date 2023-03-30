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比亞迪料首季銷量增逾八成 王傳福：股神減持股份屬股東權利

標籤：經濟

【明報專訊】比亞迪（1211）去年全年純利大升4.5倍至166.2億元（人民幣，下同），略勝市場預期，末期息亦增至1.142元，按年急增6.7倍。集團董事長兼總裁王傳福表示，今年1至2月內地汽車需求按年稍弱，不過比亞迪仍保持強勁增長，1月、2月銷量按年增長逾八成，相信首季銷量按年仍保持八成以上的增速。

明報記者 蕭嘉聰

比亞迪昨日績後有支持，收市升3.1%至218港元。王傳福認為，內地新能源汽車行業出現「價格戰」，背後原因是供大於求、供需矛盾，對行業有一定影響。他預計，今年市場進入「淘汰賽」階段，當中一些企業會被淘汰，亦有一些企業可獲取更大市佔率，家電、手機等行業也是這樣走過來。他相信，4月底開始影響有所減低，加上5月將陸續舉辦各個車展，整個汽車行業將恢復到較好增長水平，有信心集團可在價格戰期間維持毛利表現。

集團去年終止分拆比亞迪半導體上市計劃，王傳福強調，分拆上市計劃不變，只是集團業務快速成長，令集團佔半導體銷售比例很大，業務獨立性變弱，進程有所調整。不過，汽車業務增長不會年年這麼快，未來將持續推進半導體上市，哪個市場有吸引力就會到該地上市。

分拆半導體上市計劃不變

至於「股神」巴菲特近月不斷減持集團股份，王傳福表示，巴菲特很支持集團發展，減持股份完全屬於股東權利，不論巴菲特減持多少，仍十分感謝他對公司的支持，相信整體影響是很小。王表示，作為管理層將繼續將業務做好，為所有投資者帶來豐厚的回報。

瑞信報告表示，比亞迪去年符合業績指引，由於內地政府今年取消新能源補貼，惟比亞迪向去年第四季下單、今年首季提車的消費者承諾價格維持不變，集團將要補償相關補貼，加上價格競爭激烈，預計今年首季表現將明顯受壓。該行預計，比亞迪今年首季銷售將按年升91%至54.5萬輛車，按季跌20%，毛利率亦會下滑，維持「跑贏大市」評級及目標價420元不變。