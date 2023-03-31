招商永隆銀行 全面覆蓋客戶跨境理財需求

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「跨境理財通」提供多元化 資產配置選擇

在中國內地與香港交往日益頻繁的趨勢下，招商永隆銀行提供「全方位人民幣跨境金融服務」，包括人民幣存款、外匯兌換、人民幣報價基金、中國A股、人民幣市場資訊等多元產品。憑藉科技優勢及母行招商銀行1的支持，招商永隆銀行在2021年獲香港金管局及中國內地監管當局確定納入「跨境理財通」業務2試點的名單，成為「跨境理財通」業務的首批銀行之一。

為客戶創造全面綜合跨境金融服務，招商永隆銀行於「招商永隆銀行一點通」手機App上特別推出了「跨境理財通」專區，讓北向通客戶可線上申請外幣兌換、跨境匯款，南向通客戶則可認購合資格投資產品等便捷功能，力求為客戶帶來有溫度的跨境金融服務體驗。

招商永隆銀行副總經理李琦表示︰「非常榮幸能於此年度盛事獲頒授『傑出跨境金融服務大獎』，彰顯招商永隆銀行於大灣區金融業務的優勢。是次獲獎是業界及大眾對招商永隆銀行的肯定，除了為我們增添了一份殊榮，更是一種鼓勵，推動我們繼續努力，為客戶提供更優質的跨境金融產品及服務。」他又透露招商永隆銀行未來會進一步善用自身多牌照、跨境經營，以及香港國際金融中心的優勢，努力使本行的跨境銀行服務更全面，以答謝中國內地及香港客戶的支持，實踐「最懂你、最高效、最有溫度」的服務理念。

「灣區開戶通」 讓香港永久居民 於內地消費更便利

為配合「粵港澳大灣區」國家戰略建設，大灣區內的發展將會提速，母行招商銀行及招商永隆銀行預期香港居民北上大灣區工作、休閒及投資等需求將會加速增長。內地移動支付發展一日千里，若香港居民能持有內地銀行賬戶，在內地消費會更為便捷。有見及此，母行招商銀行及招商永隆銀行針對以上訴求，特別推出「灣區開戶通」服務，讓香港永久居民無需親身前往內地，亦無需提供內地地址，只需攜帶簡單身份證明文件及一個由客戶本人登記的香港或內地手機號碼（可在香港接收手機短訊）等資料，便可申請開立內地招商銀行個人II類銀行結算賬戶3。 申請開戶成功後，客戶即可使用該賬戶綁定內地移動支付4App，更可使用招商銀行手機App便捷管理該賬戶，方便香港永久居民使用內地移動支付，大大提升他們在「粵港澳大灣區」衣、食、住、行之便利。

「灣區房貸通」為有意灣區置業者 提供融資

香港人愛置業，大灣區成了近年的熱門之選。招商永隆銀行表示，看準港人灣區置業所需，該行推出「灣區房貸通」服務5，服務覆蓋深圳、廣州、珠海、中山、東莞、佛山、惠州、肇慶、江門9個「粵港澳大灣區」城市，為有意即將購買及╱或已購買大灣區住宅物業的客戶提供一手物業按揭貸款及現契融資服務，助客戶實現置業大計及靈活資產運用，抓緊「粵港澳大灣區」融合的機遇，讓在港客戶盡享跨境理財優勢。

備註：

1. 招商銀行是指內地招商銀行，內地招商銀行接受內地監管並規範經營內地業務。內地招商銀行賬戶服務由招商銀行提供並受其條款及細則約束。

2. 內地招商銀行為招商永隆銀行開展跨境理財通業務合作夥伴。

3. 內地招商銀行個人II類銀行結算賬戶服務由招商銀行提供並受其條款及細則約束。內地招商銀行個人II類銀行結算賬戶是招商銀行內地分行（深圳分行、廣州分行或珠海分行）賬戶。

4. 內地移動支付為第三方的移動支付及電子支付工具並受相關條款及細則約束。

5. 只適用於該行指定大灣區城市的一手現房／期房及現契房。

6. 所有以上提及的產品及服務皆受相關條款及細則約束。

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外匯及投資涉及風險

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重要事項

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服務及優惠受條款及細則約束。 查詢：（852） 230 95555

招商永隆銀行有限公司

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