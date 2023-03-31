忠意保險 全方位照顧客戶需要

【Presented by：WAW Creation】愈來愈多人意識到保險的重要性，對保險產品及服務的要求亦愈來愈高，保險業又會如何發展以迎合大眾不同的保險需要？香港忠意保險產品發展部主管鄧燕玲與屬於保險顧問團隊的香港忠意保險助理總經理葉啟聰表示，公司將不斷優化現有產品及推出更多切合客戶需要的保險產品，擴大保險顧問團隊並提升質素，為客戶提供更全面的保險產品及個人化的服務。
Presented by：WAW Creation
根據政府統計處最新資料顯示，香港男性及女性的平均壽命分別達83歲及88歲。鄧燕玲指出，人均壽命延長，大眾更關心晚年的保障是否足夠，擔心一旦不幸患上嚴重疾病，治療及康復過程所需費用不菲，會為他們帶來龐大的經濟壓力。透過預先購買危疾相關的保險產品，能有助減輕患病時的財務負擔，所以大眾亦愈來愈明白危疾保險的重要。
與此同時，人均壽命增加，加上通脹持續，令大眾擔心自己的儲蓄未足以負擔理想的退休生活，所以愈來愈多人透過購買儲蓄保險作保障。當中，更有不少父母希望能夠將財富傳承至下一代，因此市場上一些設有傳承權益的儲蓄保險產品亦受到大眾歡迎。
忠意保險提供各類保險產品照顧客戶需要，包括人壽、儲蓄、危疾，以及旅遊、家居保險等一般保險。「跨越無限保」及「加愛無限保」是忠意保險的旗艦危疾保險產品，其中「跨越無限保」涵蓋138種疾病，為癌症、中風及心臟病三大常見的嚴重疾病提供無限次賠償直至受保人100歲，是真正能做到「無限保」的危疾保險產品。
鄧燕玲說：「『跨越無限保』更因應市場需要，特設兒童疾病保障，涵蓋12種兒童疾病，當中包括自閉症及專注力失調等常見兒童發展障礙，保障範圍全面。即使有關受保疾病因先天性狀況所導致，受保兒童亦同樣獲得保障。父母最早更可從母親懷孕第22周開始為腹中胎兒投保，並於出生後享有保障直至100歲，全面保障小朋友健康，減少父母的憂慮。」
另外，靈活度及回報率高的「跨越創富保」已推出第二代升級 版「跨越創富保2 」。計劃提供吸引的潛在回報，而且回本期 短，最快第6年便能回本，於第15個保單年度總現金價值更可翻 倍。「跨越創富保2 」亦加強靈活性，客戶可透過計劃的定期及 靈活鎖定選項將終期紅利鎖定，並存放至保障累積賬戶賺取每年 高達4%的非保證利息；計劃亦加入保單分拆選項，如客戶有兩 名子女，可將儲蓄保險分拆兩份，傳承給下一代。
鄧燕玲表示：「公司今後將推出更多元化的保險產品，並為現有產品加入創新元素，令產品更切合市場上不斷轉變的需求，全面照顧客戶人生旅途上的每個階段，成為他們的終身夥伴。」
保險顧問團隊亦是忠意保險成功的關鍵之一，近年公司亦積極擴大保險顧問團隊並提升質素。忠意保險十分重視每一位人才，為其保險顧問提供吸引的回報及全方位支援，讓他們能夠全心全意照顧客戶需要，為客戶提供最合適的保險方案。
屬於保險顧問團隊的助理總經理葉啟聰從事保險顧問十多年，於去年加入香港忠意保險。他選擇加入，主要因為公司為保險顧問提供足夠資源，幫助他成就更遠大的目標。
香港忠意保險的保險顧問團隊擁有完善機制，較其他保險公司嶄新。保險顧問以僱員形式聘用，除佣金外，合約亦設有底薪，保險顧問可享有與後勤員工一樣的福利，令保險顧問無後顧之憂，全力拓展業務。此外，忠意保險提供不同資源及全方位支援，為保險顧問開發潛在客戶群，令他們於業務發展上事半功倍。
葉啟聰表示：「公司清晰的晉升機制及完善配套，能幫助我及整個保險顧問團隊走得更遠。以我們公司的保險顧問團隊為例，平均短短一年多便能成百萬圓桌的得主。吸引的薪酬待遇亦令更多優秀的保險顧問有興趣加入，成為我們的一分子，幫助我更容易建立具質素的團隊。公司為我們提供全方位支援，令我們無後顧之憂，能全心拼搏業務。我們團隊氣氛就好像『兄弟班』，大家齊上齊落，向着共同目標一同努力。」
葉啟聰入行多年，提到有沒有遇到難忘的人或事，他說：「入 行至今，遇到很多特別的人和事，亦協助過不少客戶處理保險相 關的問題，特別是在他們困難的時候提供幫助。這些經歷都讓我 深深感受到自己的工作十分有意義，能夠在建立自己事業及實現理 想的同時，亦能夠幫到別人，是雙贏的結果！ 」