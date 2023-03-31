忠意保險 全方位照顧客戶需要

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根據政府統計處最新資料顯示，香港男性及女性的平均壽命分別達83歲及88歲。鄧燕玲指出，人均壽命延長，大眾更關心晚年的保障是否足夠，擔心一旦不幸患上嚴重疾病，治療及康復過程所需費用不菲，會為他們帶來龐大的經濟壓力。透過預先購買危疾相關的保險產品，能有助減輕患病時的財務負擔，所以大眾亦愈來愈明白危疾保險的重要。

與此同時，人均壽命增加，加上通脹持續，令大眾擔心自己的儲蓄未足以負擔理想的退休生活，所以愈來愈多人透過購買儲蓄保險作保障。當中，更有不少父母希望能夠將財富傳承至下一代，因此市場上一些設有傳承權益的儲蓄保險產品亦受到大眾歡迎。

旗艦危疾保特設兒童疾病保障

忠意保險提供各類保險產品照顧客戶需要，包括人壽、儲蓄、危疾，以及旅遊、家居保險等一般保險。「跨越無限保」及「加愛無限保」是忠意保險的旗艦危疾保險產品，其中「跨越無限保」涵蓋138種疾病，為癌症、中風及心臟病三大常見的嚴重疾病提供無限次賠償直至受保人100歲，是真正能做到「無限保」的危疾保險產品。

鄧燕玲說：「『跨越無限保』更因應市場需要，特設兒童疾病保障，涵蓋12種兒童疾病，當中包括自閉症及專注力失調等常見兒童發展障礙，保障範圍全面。即使有關受保疾病因先天性狀況所導致，受保兒童亦同樣獲得保障。父母最早更可從母親懷孕第22周開始為腹中胎兒投保，並於出生後享有保障直至100歲，全面保障小朋友健康，減少父母的憂慮。」

升級版跨越創富保回報更吸引

另外，靈活度及回報率高的「跨越創富保」已推出第二代升級 版「跨越創富保2 」。計劃提供吸引的潛在回報，而且回本期 短，最快第6年便能回本，於第15個保單年度總現金價值更可翻 倍。「跨越創富保2 」亦加強靈活性，客戶可透過計劃的定期及 靈活鎖定選項將終期紅利鎖定，並存放至保障累積賬戶賺取每年 高達4%的非保證利息；計劃亦加入保單分拆選項，如客戶有兩 名子女，可將儲蓄保險分拆兩份，傳承給下一代。

鄧燕玲表示：「公司今後將推出更多元化的保險產品，並為現有產品加入創新元素，令產品更切合市場上不斷轉變的需求，全面照顧客戶人生旅途上的每個階段，成為他們的終身夥伴。」

積極擴展保險顧問團隊

保險顧問團隊亦是忠意保險成功的關鍵之一，近年公司亦積極擴大保險顧問團隊並提升質素。忠意保險十分重視每一位人才，為其保險顧問提供吸引的回報及全方位支援，讓他們能夠全心全意照顧客戶需要，為客戶提供最合適的保險方案。

屬於保險顧問團隊的助理總經理葉啟聰從事保險顧問十多年，於去年加入香港忠意保險。他選擇加入，主要因為公司為保險顧問提供足夠資源，幫助他成就更遠大的目標。

香港忠意保險的保險顧問團隊擁有完善機制，較其他保險公司嶄新。保險顧問以僱員形式聘用，除佣金外，合約亦設有底薪，保險顧問可享有與後勤員工一樣的福利，令保險顧問無後顧之憂，全力拓展業務。此外，忠意保險提供不同資源及全方位支援，為保險顧問開發潛在客戶群，令他們於業務發展上事半功倍。

葉啟聰表示：「公司清晰的晉升機制及完善配套，能幫助我及整個保險顧問團隊走得更遠。以我們公司的保險顧問團隊為例，平均短短一年多便能成百萬圓桌的得主。吸引的薪酬待遇亦令更多優秀的保險顧問有興趣加入，成為我們的一分子，幫助我更容易建立具質素的團隊。公司為我們提供全方位支援，令我們無後顧之憂，能全心拼搏業務。我們團隊氣氛就好像『兄弟班』，大家齊上齊落，向着共同目標一同努力。」

葉啟聰入行多年，提到有沒有遇到難忘的人或事，他說：「入 行至今，遇到很多特別的人和事，亦協助過不少客戶處理保險相 關的問題，特別是在他們困難的時候提供幫助。這些經歷都讓我 深深感受到自己的工作十分有意義，能夠在建立自己事業及實現理 想的同時，亦能夠幫到別人，是雙贏的結果！ 」

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