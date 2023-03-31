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碧桂園2022年業績：穩步前行 債務結構優化 集團收入逾4千3百億元

【Presented by：WAW Creation】中國房地產行業在2022年，可以說經歷了前所未有的深度調整，而房企的財務風險管控能力，更成為市場關注重點，能夠在這一波「大浪淘沙」的挑戰中仍能穩步前行的企業，正好迎來隨着一系列支援性政策的出台，加上疫情防控措施全面優化，經濟復蘇帶動市場需求逐步釋放，整體房地產市場形勢呈現企穩向好態勢。

在昨日（3月30日），龍頭房企碧桂園發佈了2022年業績報告，市場最為關心的公司債務規模和負債率部分，實現「雙降」，年內到期債務全部償付，債務結構進一步優化，財務狀況保持穩健。

與此同時，2022年碧桂園實現權益合同銷售金額約3,574.7億元（人民幣，下同），權益合同銷售面積約4,450萬平方米，權益回款率達93%，已連續7年達到90%以上。年內，集團實現收入約4,303.7億元，毛利328.8億元，公司股東應佔核心淨利潤約26.1億元。

市場對這份成績表的最直接反應是：在港交所收市時每股為2.29港元，較開市時的每股2.17元升了5.53%，最高更曾升至每股2.33元。

【Presented by：WAW Creation

 

總現金餘額約人民幣1,475.5億元

根據碧桂園發佈的2022年業績報告，截至報告期末，公司總借貸餘額下降至2,713.1億元，同比下降14.7%；剔除預收賬款的資產負債率從2020年中期的81%持續下降至69.4%；淨負債率進一步降至40%，相比去年底優化5.4個百分點，是十年來的最低值。期末公司總現金餘額約1,475.5億元，相比2022年中期維持穩定。

 

融資管道暢通 到期公司債如期償付

2022年，碧桂園圍繞可動用現金核心管理目標，實施全面預算管理、進行精細化管控，同時也獲得監管部門和金融機構的外部支持，融資管道保持暢通。年內碧桂園成功發行了近百億元人民幣的公司債、中票、ABS、可轉債等直接融資產品，完成3次股權融資共獲得約115億港幣，獲得超十家銀行逾 3,000億元人民幣意向性綜合授信支持。公司上下還積極自救，控股股東、管理層通過在二級市場購買公司債券及優先票據、提供免息及無抵押貸款等方式支援公司，其中大股東為公司提供免息無抵押借款50.55億港幣。另據集團管理層透露，2022年到期的公司債券已全部如期償付完畢，沒有出現任何違約或延遲支付本息的情況，保持了良好的信用記錄。

去年12月召開的中央經濟工作會議強調，要確保房地產市場平穩發展，實做好保交樓、保民生、保穩定各項工作，滿足行業合理融資需求，有效防範化解優質頭部房企風險。

政策支援優質房企 融資進展良好

2023年新年開始，樓市更為積極的政策信號正在持續釋放，住房和城鄉建設部負責人表示要以「精準拆彈」的方式來化解風險，支援優質國有房企和優質民營房企，改善企業資產負債狀況，滿足企業合理的融資需求。

今年春節後，碧桂園融資再獲新進展：在境內發行本金總額為人民幣200億元的中期票據已獲准註冊，成為春節後獲批儲架式註冊發行的首家房企，也是獲批規模最大的房企之一。另外，公司186億公司債的發行計劃亦已獲上交所受理。

有投資機構分析認為，當下進一步改善優質民企龍頭資金面狀況的措施正在持續落地，優質民營房企融資情況正在得到有效改善。隨着供需兩端全國性政策的加速釋放，政策正在形成合力，走向新一輪寬鬆周期。

事實上，隨着改善優質房企資產負債表計劃的實施，優質民營房企的信用風險已經大幅降低。

 

 

堅守產品交付 權益銷售達3,574.7億元

面對2022年的樓市寒冬，碧桂園整體經營保持穩健，守住了產品交付、債務償付、經營安全的底線，展現出優質房企的韌性與實力。

據年報資料顯示，公司全年共實現權益合同銷售額約3,574.7億元，權益合同銷售面積約4,450萬平方米。全年總去化率達65%，權益回款金額約3,324.8億元，權益銷售回款率93%，連續7年達到90%以上。從核心盈利指標來看，報告期內碧桂園實現營業收入4,303.7億元，毛利、股東應佔心淨利潤分別為328.8億元、26.1億元。

事實上，去年房地產市場疲弱、需求不振，房企在銷售端面臨極大壓力。克而瑞統計顯示，行業TOP100房企2022年累計銷售規模同比降低41.6%，業績普降態勢明顯。行業面臨困境，碧桂園也很難獨善其身，不過相對而言其同比表現好於百強房企平均水平，凸顯公司韌性。2022年，集團連同其合營企業和聯營公司累計交付近70萬套房屋，交付量高居行業榜首。

 

土儲資源豐富 支撐未來業績

此外，2022年碧桂園分別在佛山、張家口、蘭州等地獲取低溢價率的土地，截至期末已獲取權益可售資源約9,555億元，土儲資源豐富，能夠對公司未來業績形成有力支撐。管理層表示，當前房地產市場已經進入了全新的發展階段，商業模式和競爭格局也發生了極大變化，公司整體投資將會圍繞人口流動、產業佈局、經濟基礎、庫存情況等城市核心變數進行優中選優，聚焦一二線核心城市及三四線城市核心區位，實現增量資產的效益兌現。隨着一系列支援性政策陸續出台，加上疫情防控措施全面優化，經濟復蘇帶動市場需求逐步釋放，春節後房地產市場形勢已出現企穩向好態勢。中指研究院監測資料顯示，2023年頭兩個月TOP100房企銷售總額同比下降4.8%，較去年同期降幅大幅收窄29.2個百分點，其中TOP100房企2月單月銷售額環比、同比均實現明顯增長，市場回暖苗頭初現。

 

今年銷售態勢向好

截至2023年2月，碧桂園實現權益合同銷售金額約248.5億元，在新推盤較少的情況實現權益銷售環比增長，呈現恢復向好態勢。春節過後，碧桂園各項目有序復工復產，截至3月3日，全國已復工項目標段數達1,343個。投資機構分析認為，供給側的支持或逐漸傳導至需求側，形成良性迴圈，2023年隨着需求端因城施策的激勵政策陸續推出落地，房地產銷售或將企穩復蘇，未來碧桂園等優質龍頭房企將從行業集中度提高中受益。