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匯控：買英SVB無監管壓力 注資增信心 祈耀年稱客戶回歸存款流入 未見資產質素問題

【明報專訊】矽谷銀行（SVB）本月10日被美國監管當局接管後，匯控（0005）迅速在當周拍板收購矽谷銀行英國子公司，被一些小股東質疑是為英國國家利益，而非為股東服務。匯控行政總裁祈耀年表示，收購沒有受英倫銀行壓力，向該行注入20億英鎊是為向客戶展示信心，沒計劃注入資本。他指是次以1英鎊價格收購，便獲得原值14億英鎊（135.24億港元）的業務，以及3600名來自技術、生物科技等高質素客戶。收購後除了原有英國客戶回歸，也帶動這些客戶在美國、中國內地、香港等地的存款流向匯控。

明報記者 歐陽偉昉

祈耀年表示，他在本月11日早上已向英倫銀行表達有興趣收購。他指收購英國矽谷銀行並非單純因為低價，而是符合該行策略。收購為匯控帶來3600名來自科技、生物科技等高質素客戶，當中1300名並沒有與其他銀行來往。他又指對匯控而言，服務科技業並非新事物，印度350家獨角獸企業中，45%與他們有業務往來，「過去150年，我們也在服務企業家，這些企業家正建立未來的經濟」。

主動向英倫銀行提收購英SVB

對客戶而言，祈耀年表示匯控可以幫助他們在全球拓展業務，客戶也喜歡匯控穩定而強大的資本和流動性，匯控明確表示，他們是一家希望深度參與創新技術的銀行，有助吸引原矽谷銀行的客戶。

1英鎊的象徵式收購價，引起市場懷疑英國矽谷銀行是否存在資產質素等潛在問題。祈耀年指出，矽谷銀行本身擁有14億英鎊資產，相對其貸款額為55億英鎊，即使該業務出現資產問題，需應急時也有大量資產覆蓋，事實上直至美國母行出事前，矽谷銀行英國業務本身沒有問題，而他們在收購3周後也沒發現有資產質量的問題。祈耀年又指，1英鎊的出價是由匯控提出，他相信英倫銀行答應以此作價出售，是因為他們期望在本月13日營業前，英國矽谷銀行能夠恢復穩定，因為匯控是其中一家擁有最強勁的資產負債表、資本和流動性的銀行，全球有1.6萬億美元存款，所以由該行作出收購，可以立即達到恢復該行穩定的目標。

反對分拆及固定派息要求

匯控下周一將在港舉行非正式股東會，料會與反對收購英國矽谷銀行，並提出分拆匯控和要求固定派息的小股東「正面對決」。祈耀年表示，他沒有與這些小股東個別溝通，期待在非正式股東會上討論，而在全年業績後，已向主要股東發信表明反對議案的立場。他指一直不贊成激進地改變業務架構，而固定股息則會有過度派息的問題，對金融機構並非明智做法。