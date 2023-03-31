指業界流動性強勁 現無環球銀行危機

8000億美元一天可轉換成現金

瑞信（美：CS）約170億美元的額外一級資本（AT1）債券被瑞士當局全額撇帳，做法與「股東先於債券持有人吸收損失」的一般市場認知不同，市場擔心銀行AT1債券價值需要重估，令銀行要更難或更貴地發行AT1債券。祈耀年指今次瑞信並非倒閉，而是在協調下被收購，相信市場已明白事件並非常例，而英國、香港監管當局已發出聲明指銀行進入處置機制時，會尊重股東先於AT1吸收損失的次序處理，有助穩定市場情况，現在AT1債價已回到正常水平。

稱AT1債撇帳非常例

截至去年底，匯控發行AT1債券或有可轉換證券總額為197.46億美元。對於事件會否影響匯控發行AT1債券，祈耀年指他們在1月以不錯的定價，發行了一筆大額AT1債券，近期沒有再發行的計劃。另外，該行沒持有其他銀行的AT1債券，只有小量是為客戶交易。