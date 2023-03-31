彭博：阿里準備拆菜鳥來港上市

彭博報道指阿里已與中金及花旗合作，籌備菜鳥的上市計劃，惟最終時間表仍要按市况調整。阿里股價繼續保持升勢，收報96.9元，全日升2.4％。阿里巴巴美股早段做好，升2.5％，較本港收市價高出半成。

估值超過1560億

阿里巴巴（9988）管理層昨日召開分析員會議，為「1+6+N」業務重組再解畫。首席財務官徐宏表示，除了淘寶、天貓業務外，其他部門將在適當的時候尋求獨立融資及IPO；若落實分拆，集團將評估子公司的戰略重要性，並決定是否繼續由母公司控制。他指阿里亦會繼續對集團某些戰略意義不大的投資進行變現，以優化資本結構，又承諾現有回購股票計劃不變。問及潛在分拆子公司日後會否繼續選擇香港作為主要上市，徐宏表示公司將持續評估市場及外部環境，仍需時進行評估工作。

淘寶天貓以外業務伺機尋獨立融資

主席兼首席執行官張勇表示，阿里將更多地成為一個資產和資本運營商，而不是一個商業運營商，重申業務重組後能增強決策能力，促使各部門變成創業者模式，制定長、中、短期的階段性市場計劃。徐宏補充指，儘管業務重組後，走向獨立自決管理方針，但各自部門過去已形成穩定性合作關係，合作關係不會因是次管理架構的調整而發生變化。

投行匯豐昨發出報告，指港交所（0388）於今日起生效的新特專科技公司上市機制與阿里重組計劃「時機脗合」。新特專科技公司上市機制細則於上周五（24日）出台，匯豐預計，阿里6個部門中只有2個業務能在2024年財年實現可觀利潤；認為港交所新特專科技公司上市機制為市場帶來變革動力，可滿足阿里重組計劃的需要。據阿里上季業績，除淘寶、天貓等中國商業經營利潤531.27億元人民幣外，其餘5大業務仍處於虧損。

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