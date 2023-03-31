京東擬分拆兩企港掛牌 美市早段升8%

京東系港股份或增至5隻

京東產發及京東工業昨日已通過其聯席保薦人向港交所提交上市申請表格，京東表示，分拆將以兩公司股份全球發售的方式進行，擬議分拆完成後，將繼續間接持有兩家公司50%以上股權，因此，京東產發及京東工業將仍為京東的子公司。此前，京東已先後分拆京東健康（6618）及京東物流（2618）在港上市，意味港股日後將有機會有5隻京東系股份。

京東產發來自去年京東全購已退市的中國物流資產（退市前編號：1589），中國物流資產主要於中國從事租賃倉儲設施及相關管理服務；至於京東工業則是中國領先的工業供應鏈技術與服務提供商，通過踐行變革性的、全鏈路的工業供應鏈數字化，京東工業幫助其客戶實現保供、降本及增效。

京東指出，分拆將可使投資者能夠更好地評估公司，專注於京東集團業務，而兩間公司的自身優勢更好地反映其價值，並提高其營運及財務方面的透明度，藉此投資者將能夠清楚分開京東集團的表現及潛力，並獨立評價及評估京東產發及京東工業的表現及潛力。另外，騰訊（0700）持有近兩成權益的內地線上汽車服務平台途虎養車，再度遞交來港上市申請。該公司去年兩度遞表申請上市，曾傳其棄美赴港上市，目標集資最多4億美元。