ATMXJ續力撐 港股再升逾百點

分析：50天線已有初步阻力

恒指昨早段在稍高於二萬點水平反覆整固，低見20,017點，逼近二萬點關見支持再上，以近全日高位20,309收市，再升116點或0.58%。大市成交1336億元，較周三略減近一成。阿里巴巴周三勁升12%後昨續向好，股價再升近2.5%，連帶京東（9618）、美團（3690）、騰訊（0700）及小米（1810）等重磅科技藍籌亦全線靠穩，分別升0.3%至2.6%。

資金輪流炒作業績股，中石油（0857）周三公布去年多賺六成二勝預期，股價昨勁升7.8%成表現最強藍籌；碧桂園服務（6098）及同系碧桂園（2007）業績後亦分別大升約7.4%及5.1%。北水連續第17個交易日淨流入，港股通昨再吸資近21億元。美團昨錄逾3.8億元北水淨流入吸資最多、中移動（0941）淨買盤近3億元緊隨其後、騰訊亦吸資約2.2億元。

意博資本亞洲執行合伙人鄧聲興認為，港股雖初步企穩二萬關，但短期更上層樓動力恐不足，預期20,700至20,800點、即50天線現水平已有初步阻力。科網股投資氣氛已見改善，惟若美國加息預期再升溫，對息口敏感的科網股的負面影響難免再現。