碧桂園變陣 增拓一二線城市

明報記者 方楚茵

執董兼常務副總裁程光煜指，未來拿地將會「相對保守」，設在銷售額40%以內，但不會設確定性目標或追求投資儲蓄量，而是更重新增資產的質量及能為報表帶來優化等。他指出，雖然去年公司新增土儲不多，但去年已調整至70%來自一二線城市，30%來自三四線城市，未來會聚焦在高確定性的市場，特別是一二線核心城市、核心板塊或是出現倒掛的城市，亦會針對在一二線城市的短板補給，包括產品力。

列帳虧損61億 上市後首見紅

集團去年去化率（銷售率）約65%，但今年首兩個月所見已遠超去年同期及去年第四季，有信心2023年的銷售率將超過去年65%的水平，有合理穩定的銷售規模。公司又表示，將擴張輕資產的代管代建業務，去年6月已成立「科建集團」，9月份開始對外拓展，所獲項目利潤率平均都有雙位數。至於其他新業務均處於凍結收尾或暫停狀態。

去年碧桂園核心賺26.1億元（人民幣，下同），按年跌90.3%，列帳虧損為60.62億元，是2007年上市以來帳面首見紅，上年則有純利267.97億元，每股基本虧損0.26元，不派末期息。談到2022年沒有派發股息，伍碧君表示是因目前市場及經濟復蘇還沒有很穩定，但待經濟復蘇及公司調整結構完成後，派息仍會恢復正常狀態。債務方面，境外債務將會持續有意識地下調，內保外貸仍是比較順暢的狀態，希望未來境外信用市場有較好恢復，公司亦會持續尋求再融資，但整體仍集中境內市場。