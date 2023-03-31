moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

伯明翰新盤需求殷 料5年漲價兩成

【明報專訊】面對英國經濟增長放緩，按揭利率及生活成本齊升，去年英國伯明翰一手樓平均樓價仍錄5%升幅，區內平均租金更升18%，反映當地住屋需求殷切。市場憧憬一旦英國利率回穩，將帶動置業或投資需求回升，仲量聯行研究部預期未來5年伯明翰一手樓的樓價有望升近兩成。

儘管去年英國經濟增長減慢，惟英國樓市相對仍穩健。據英國國家統計局數據，去年全年英國平均樓價升9.8%至29.4萬英鎊，其中倫敦平均樓價升6.7%，而伯明翰所在西密德蘭（West Midlands）地區平均樓價則升10.7%。仲量聯行研究部早前發表的報告顯示，去年英國六大城市，包括伯明翰、布里斯托、愛丁堡、格拉斯哥、列斯及曼徹斯特，合計一手樓平均價錄8%升幅，其中以列斯一手樓平均價升16%為最多，而近年較受投資者關注的曼徹斯特及伯明翰一手樓價升幅均達5%。

受惠「大城市規劃」 巨企進駐

然而，這並不代表英國樓市完全不受宏觀經濟影響。仲量聯行研究部報告指出，按揭利率及生活成本齊升，加上充滿挑戰的經濟狀况，確已影響去年下半年英國一手樓銷情，以致下半年一手樓價升幅不及上半年，轉趨平穩，但認為目前英國樓市的整體狀况仍較金融海嘯時好，如失業率接近歷史低點、按揭貸款批核更為嚴謹，加上各大城市的市中心住屋需求依然強勁，尤其是對節能較理想的新盤需求，因此預期今年不少英國大城市的市中心一手樓價仍可錄得升幅；六大城市中較看好曼徹斯特及伯明翰，預期2023至2027年間5年內，該兩個城市樓價的累計升幅均可逾19%，這是基於此兩大城市可受惠於愈來愈多學生及專業人士遷入，住屋需求有機會持續處於求過於供的情况。

以伯明翰為例，據仲量聯行研究部的數據，該城市過去5年一手樓平均價累升20%，即使是於疫情爆發後，自2021年6月後一手樓價仍能保持5%的年均增幅，至去年12月底止區內一手樓價較疫前高10.5%，反映其置業需求並未受疫情影響。去年英國通脹高企，加上利率趨升，不少置業需求轉投租務市場，使去年全年伯明翰平均租金累升18%，其中升幅較集中於下半年。

大學生撐起租務市場

近年伯明翰的住屋需求持續上升，與其20年發展計劃「大城市規劃」（Big City Plan）不無關係，英國政府於2010年啟動此計劃，旨在將伯明翰發展為倫敦以外的另一國際城市，經歷逾十年的發展，伯明翰現已吸引匯豐（0005）及高盛（美：GS）等多家跨國企業進駐，帶動當地的住屋需求。另一方面，該城市亦不乏優質的大學，多年來大學生的住屋需求，對當地租務市場有一定支持。

此外，高鐵發展有望成為伯明翰未來樓價的催化劑。建設中的英國高鐵HS2項目，首階段將接通倫敦及伯明翰，屆時兩城市間交通時間可縮短至一小時以內，原本預計此路段最快可於2026年開通，惟受成本增加影響，通車日期將要延遲。即使HS2短期內未能開通，市場普遍預期年內英國利率有望回穩，伯明翰被壓抑的置業及投資需求有望回升，尤其是租金不算便宜下，轉租為買的需求或會增加。

兩房公寓受捧 5年升值27%

地點向來是影響樓價及租金的重要因素，位處市中心，以及鄰近核心商業區（CBD）、優質大學學區和鐵路站，又或附近生活配套完善等因素均可支持樓價。房型是另一因素，目前伯明翰樓市中以兩房公寓較受歡迎，再參考仲量聯行研究部的數據，截至去年12月底止伯明翰的一手兩房公寓平均價，較2017年底累升27%至28萬英鎊，而去年全年該城市的兩房公寓租金升幅更達兩成，跑贏一房公寓的16%升幅。

近年英鎊匯價相對偏軟，吸引不少本港投資者關注英國樓盤，除倫敦及曼徹斯特的新盤外，亦不乏伯明翰新盤來港展銷，最近位處伯明翰市中心的項目Gunsmith House便在港舉辦了展銷活動。該項目鄰近3個鐵路站Birmingham New Street Station、Birmingham Snow Hill Station及Birmingham Moor Street Station，毗鄰重建區Snow Hill Regeneration、金融區Colmore Row與Snow Hill火車站東面的高層商業中心。項目提供85個一至兩房單位，當中兩房單位入場價為29餘萬英鎊起。

明報記者 劉敬華

[環球樓市]