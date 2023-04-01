2月零售升31%遠勝預期 13年最勁 首兩月銷售693億仍低疫前 珠寶鐘表漲63%

明報記者 蕭嘉聰

以首兩個月合計，零售業總銷貨價值臨時估計上升17.3%至693億元，較2019年同期的887億元仍低21.9%（見圖）。單計2月的分類表現，旅客相關類別表現強勁，珠寶首飾、鐘表及名貴禮物銷貨價值按年大升1.29倍，首兩月合計升62.6%，不過本地市場為主類別升幅明顯較細，甚至錄得跌幅（見表）。

本地消費仍弱 靠旅客帶動銷售

香港零售管理協會執行總監羅振邦表示，整體與旅遊業相關的類別在上月升幅會較好，不過純本地市場類別大致為低雙位數至微升，反映市場仍然較弱。協會早前曾做過調查，共涵蓋4300間店及7.8萬名員工，逾半會員指3月生意錄得單位數至雙位數升幅，表現與2月非常相似，同樣是基數極低所致，不代表會員生意大幅好轉，現時仍遠遠未能回復至疫前水平。

他又稱，有近五成會員反映本地客購買力較2018年有所下降，另有近六成會員就認為消費力均有所下跌，情况不太正面。

業界：較2018年仍欠兩成生意

香港零售管理協會主席謝邱安儀表示，看到遊客數字一直上升，帶動遊客相關的零售類別都可逐步改善，但預計速度不會很快。協會早前做過調查，會員均估計至少需要9個月甚至超過一年時間，才能夠步向過去2018年較接近的水平，整體而言現時較2018年仍欠缺兩成生意。

謝邱安儀又指，一般而言復活節期間，本地消費市場會較為淡靜，加上今年復活節與清明節十分接近，相信會出現爆發式外遊，而來港遊客未完全復蘇，因此對本地市場表現感到擔心。她估計，政府將於4月16日派發第一期消費券，對行業應有幫助，不過相信效果不會維持太長，情况仍有待觀察。

分析：有望重上每月400億水平

大新銀行經濟研究及投資策略部表示，2月奢侈品銷售價值按年上升1.3倍，且遠高於1月的22.5%升幅，衣物、鞋類及有關製品銷售值按年亦大幅上升1倍，或反映訪港旅客顯著上升推動相關貨品消費，抵消超級市場銷售跌幅，料整體零售銷售有望年內重上疫情前每月平均400億元的規模。

政府發言人表示，隨着消費氣氛繼續改善，以及訪港旅客人數大幅回升，加上去年基數低，帶動今年2月零售銷售急升，未來行業表現將繼續受惠於個人消費及入境旅遊復蘇。