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農行：估值被低估 與業績不相符

【明報專訊】農業銀行（1288）董事會秘書韓國強在業績會上認為，農行估值明顯被低估，目前A股和H股的市帳率分別僅為0.56倍和0.42倍。惟該行一直保持較高派息率，在去年的經濟不利環境下仍有穩定利潤、資產質量穩定向好，該行擁有8.6億名個人客戶，有很大的發展潛力，因此認為目前估值與其「高含金量經營業績、高比例分紅和高質量發展」不相符。

四大行中唯一潛水股份

以昨日港股收市價計算，農行股息率有8.7厘，除規模較小的郵儲行（1658），其他大型國銀行以今年派息計算的股息率皆有8厘以上（見表），與石油股同為藍籌中的高息一族。農行周四公布業績，昨股價持平收報2.91元，撇除歷年派息，股價仍較13年前招股價3.2元低近一成，為四大行當中唯一仍在潛水。

雖然農行管理層認為目前估值被低估，不過市帳率低於1倍的亦見於匯控（0005）、渣打（2888）兩家國際大型銀行。單計年初至今股價表現，除了郵儲行外皆跑贏恒指的3.13%升幅，其中交行升10.02%，農行升8.58%，最少的工行也升3.98%。

農行去年淨息差按年下跌0.22厘至1.9厘，行長付萬軍表示趨勢與行業一致，去年貸款基準利率下跌，今年仍會因為貸款重新定價而繼續影響息差，預期今年息差，特別在首季有下行壓力。不過今年初以來，經濟運行回升而貸款需求增加，該行加強了貸款投放，新發放貸款的收益率邊際有回升，存款成本則在去年兩次降低存息上限、加上該行管理存款結構而有所紓緩。

房企貸款不良率升2個百分點

去年農行房地產企業貸款的不良貸款率按年上升2.09個百分點，至5.48%，副行長劉加旺指主要受少數盲目擴張、負債水平較高的大型房地產企業風險暴露影響，不過整體風險可控穩定，已按規定作撥備。

監管機構去年推出「金融16條」穩定房市，劉加旺指農行已與90多間房地產企業簽訂戰略合作協議，組織跨部門工作小組推動政策落實，亦改善在房地產貸款流程，包括推動保交樓專項貸款融資，預售資金監管保函等。該行會繼續幫助優質房地產企業改善資產負債表，滿足房企合理融資需求。