房企不良貸款率續升 工行：風險整體可控

去年工行不良貸款率為1.42%，按年降0.04個百分點。王景武認為今年全行資產質量雖有挑戰，但亦出現有利因素，隨着內地政策效果顯現，整體經濟復蘇步伐加快，環境有利資產質素改善，該行風險管理的基礎也較好，風險抵補能力強。該行去年不良貸款和逾期貸款率皆下降，認為資產質量風險可控。

稱內房風險逐步有效化解

去年工行淨利息收益率按年跌0.19厘至1.92厘，行長廖林表示，去年市場報價貸款利率（LPR）下調、需要平衡貸款質素和定價、市場按揭需求較弱，影響資產收益，而負債端成本則由於客戶存款偏好定期而上升，預期今年淨息差仍會繼續收窄。

中行料今年淨息差有下行壓力

境外業務較重的中國銀行（3988），去年淨利息收益率按年上升0.01厘至1.76厘，為各大型內銀中唯一上升。副行長張毅表示，隨着境外加息步伐放慢，料外幣淨息差將不及去年，整體今年會有小幅下行的壓力。該行會着手優化資產負債結構、加大零售貸款、降低低收入資產百分比。業務管理總監趙蓉表示，去年手續費收入下降，與減費讓利、產品結構，及該行業務和同業存在差距有關。工行昨日逆市下跌2.11%，中行則跌0.33%。