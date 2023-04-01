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京東阿里分拆概念刺激 科網續領漲 恒指首季升3% 國指科指跑贏

標籤：經濟

【明報專訊】受重磅科網藍籌阿里巴巴（9988）及京東（9618）分拆旗下業務獨立上市的消息刺激，科網股續領漲大市。港股昨高開後早段曾升逾400點，短暫試穿50天線阻力位後即受壓，收市升幅收窄。恒指季結日最終只升90點，報20400點，惟連漲4天已累升832點。恒指首季埋單計累升619點或約3.1%，而國企指數和科技指數首季則分別累升3.9%和4.2%，略為跑贏恒指。證券界人士指，港股衝高遇阻，加上恒指由歐美爆發銀行危機的低位至今累計升近1900點，後市回吐壓力較大。

明報記者 周永雄

個別藍籌方面，今年首季共有35隻向上，41隻報跌，科網股各走極端，藍籌升幅王以推出文心一言而獲熱炒的百度（9888）奪得，股價昨逆市跌0.5%，至148.7元，惟首季依然累漲高達33.1%；騰訊（0700）（計及分派美團（3690）回報）及網易（9999）分別累漲21.6%及20.5%，排名第6及7位。

百度首季升33%冠藍籌

阿里巴巴自2月中以來再度晉身「紅底股」，股價曾高見102元，收報100.4元，升3.6%，成交額超過90億元，而首季股價累升16.4%，排名藍籌升幅榜第11名。但傳統業務股表現不容小覷，兩隻石油股中石油（0857）和中石化（0386）各累升30%和23%，分排表現最佳第三和四位。

至於碧桂園服務（6098）則以累計下挫30.1%成首季最弱藍籌，同系碧桂園（2007）昨日更逆市回落3%，至2.21元，首季回落17.2%，表現排倒數第五；科網藍籌表現兩極，京東集團（9618）雖受惠於擬分拆業務，收市升逾半成，但首季累積下跌21.9%，成第二最弱藍籌。美團首季依然累挫17.9%，而阿里健康（0241）亦累瀉14.6%。

華為去年賺356億 跌69%

另一科技公司華為集團昨公布，去年全球銷售收入6423億元（人民幣，下同），按年升0.86%，但淨利潤356億元，與2021年淨利潤1137億元比較，按年大跌68.69%。由今日起擔任輪值董事長的孟晚舟表示，華為的經營承受非常大的壓力，來自於終端收入規模下滑，以及大宗商品價格上漲，同時也為了業務連續性加強研發投入。

第一上海首席策略師葉尚志指，恒指昨日以近全日最低位收市，反映近期港股由約19000點積累一定升幅，後市需留意10天線，即19800點關口能否守穩，一旦跌破該水平，穩中向好形勢或有變。

對於第二季表現，葉尚志表示，市場氣氛已見好轉，但料後市仍處反覆上落局面，市場觀察美國聯儲局息口動向，以及內地經濟復常速度。