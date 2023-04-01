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京東升5% 大摩唱好分拆助釋放更多價值

標籤：經濟

【明報專訊】京東（9618）周四晚連環公布，擬分拆現代化基礎設施開發及管理平台京東產發，以及工業供應鏈技術與服務供應商京東工業兩間公司在港上市。如成功完成上市，京東系在港的上市公司將增至五間。大行認為，京東分拆可視為正面的潛在催化劑，集團昨日股價高開7.1%，收市仍升5.4%至172元，成交41.2億元。

京東產發京東工業料各籌79億

《華爾街日報》引述消息稱，京東產發及京東工業最快今年上市，各集資10億美元（78.5億港元），京東現時仍未確定分拆上市的集資規模和結構。報道又稱，據Dealogic數據，今年首季在港IPO及上市後集資金額合計為8.2億美元，按年減少57%，不過投資銀行界人士預計，香港IPO將於下半年加快步伐。

據初步招股文件，京東產發及京東工業兩公司的聯席保薦人均為美銀證券、高盛、海通國際及瑞銀。京東工業去年全年錄虧損13.34億元（人民幣，下同），按年擴大8.2%；經調整後盈利就按年升42.5%至7.14億元。京東產發去年經營收入按年升1.9倍至23.18億元，其他收入達41.4億元，純利按年升48.5%至22.2億元，經調整後盈利升38.5%至31.08億元。另摩根士丹利稱京東可通過分拆業務，從其子公司釋放更多價值，市場過去低估京東核心電商業務，加上集團年初至今表現跑輸同業，不排除股價會出現反彈。該行維持京東（美：JD）目標價66美元及「增持」投資評級。