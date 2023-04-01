按揭平均還款年期達28年 有紀錄新高

2月新申請按揭半年最多

2月份新批出按揭貸款中，涉及一手市場批出貸款增18.4%至77億元；涉及二手市場交易所批出貸款增47.5%至216億元。使用H按按揭佔比回升，由1月份67.4%上升至2月份76.3%；使用P按按揭佔比由1月份29.2%下降至2月份21.1%。曹德明認為，港銀未有跟隨美國加息，樓市交投回暖，料本港加息周期或見尾聲，而按揭數字亦會同步上升。近日多間大型銀行下調二手物業H按封頂息，與一手物業的H按封頂息看齊。而現時大型銀行H按封頂息已等於或低於Ｐ按計劃實際按息，料客戶將會傾向選用H按計劃以慳取更多利息開支，H按選用比例將會繼續上升。

港元供應量M1按年跌20%

另外，金管局同時公布2月貨幣數字，經季節因素調整的港元貨幣供應量M1下跌2.6%，按年下跌20.1%，部分反映投資相關活動。2月存款總額倒跌1.6%，由1月份的升1.3%轉跌；其中2月份港元存款及外幣存款分別下跌1.1%及2.1%，主要反映企業資金流動。由於港元存款下跌而港元貸款上升，港元貸存比率由1月底的86.8%，上升至2月底的88.4%。