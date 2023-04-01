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大新純利跌3% 信貸減值8億升逾倍

標籤：經濟

【明報專訊】大新銀行（2356）去年純利下跌3%至16.09億元，主要反映大新與泰禾的前銀保分銷協議錄12.99億元收益，以及聯營公司重慶銀行的投資估值模型有所更新，對其投資減值準備按年上升1.32倍至16.83億元。末期股息派每股0.29元，全年合計派1.14元，按年升7.5%。

指企業信心未完全恢復

期內大新銀行總營運收入按年升27%至68.26億元。當中淨利息收入按年升11%至43.83億元；淨服務費及佣金收入按年上升88%至22.49億元；淨交易及其他收益按年下跌20%至1.94億元。年內淨息差上升0.13厘至1.85厘；平均股東資金回報率下跌0.3個百分比至5.4%；普通股權一級資本充足率上升1個百分點至15.2%。

大新銀行信貸減值支出按年大升1.15倍至8.03億元，整體減值貸款比率升0.89個百分點至1.86%。針對內地房地產貸款，大新首席財務總監周志良指目前內房敞口佔總貸款約3%，年內已將減值覆蓋率增加，期望信貸減值會逐步減少。受累於經濟低迷，市場貸款需求疲弱，客戶貸款總額按年跌5.6%。大新董事總經理兼行政總裁王祖興認為，雖然今年經濟開始復蘇，但企業信心未完全恢復，料下半年才開始反映利好因素，展望全年有回升。

王祖興指出，資本成本在加息周期中有所上升，但該行會調整存款及賺息資產組合，令息差維持穩定。若今年繼續加息，下半年息差有機會繼續擴闊。被問及最近的外圍銀行危機時，王祖興稱銀行並沒有任何對美國矽谷銀行及瑞信的敞口，亦沒有持有瑞信及其他銀行的AT1債劵，銀行本身僅向母公司出售AT1債券。