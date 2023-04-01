moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

長汽全年多賺逾兩成 冀新能源車佔銷售40%

標籤：經濟

【明報專訊】長城汽車（2333）公布去年度業績，受惠高水準車型銷售明顯提升，去年多賺22.9%至82.66億元（人民幣，下同），收入升0.7%至1373.4億元，毛利升20.7%至266億元，毛利率升3.21個百分點至19.37%，每股末期股息派0.3元。

長城汽車首席財務官李紅栓於業績記者會上表示，集團整體盈利能力處於中上位置，今年汽車銷量目標160萬輛，當中新能源汽車佔目標達40%，全年淨利潤目標60億元水平。長城汽車昨日收報9.69港元，全日微升0.8%。

今年汽車銷量目標160萬輛

長汽去年銷量達106.17萬輛新車，其中海外年銷售17.22萬輛，升23.09%，創新高。汽車平均售價按年升21.47%至12.94萬元。李紅栓表示，今年將加大擴展新能源市場，儘管市場競爭激烈，但2023年長城汽車確立全面向新能源車拓展方向，車旗下五大品牌全面向「新」。

談及新能源市場，李紅栓又表示，儘管新能源車補貼退出，不會影響其全面轉型新能源車的目標，上季已進行庫存調整，以確保今季新車上市期間，銷售渠道沒有舊車庫存的負累。她又表示，有關調整導致公司上季業績和銷量表現較弱。李紅栓又表示，一度困擾行業的晶片供應問題今年已不存在，因為今年初已完成基於全年銷量預測所作的晶片鎖單，以及相關資源配置。