招商局少賺5%減派息 料今年業務正向增長

無向淡馬錫洽購和記港口權益

招商局港口全年完成集裝箱吞吐量按年升1.1%至1.36億個標準箱，散雜貨吞吐量跌3.6％至5.47億噸。董事會主席鄧仁杰表示，港口貨量與全球貿易息息相關，去年受通脹、地緣政治因素影響，貿易表現轉弱受壓，但今年起形勢轉好，美國開始減息，內地多項穩經濟政策推動內需貿易，料全球海運集裝箱運量增速將趨於正常化，期望今年業務達「正向增長」。

就近月有傳新加坡主權基金淡馬錫旗下的新加坡國際港務集團（PSA International），正評估出售手上和記港口業務20%權益，招商局集團有意收購項目的消息。王秀峰回應指，集團與淡馬錫沒有接觸。他又表示，招商局過去一直以商業價值來判斷項目收購的可能性，而不是單個項目去審視。