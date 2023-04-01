moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

招商局少賺5%減派息 料今年業務正向增長

標籤：經濟

【明報專訊】招商局港口（0144）公布去年業績，純利按年跌4.5％至77.81億元，收入按年升5.9％至125.45億元，主要得益於港口業務費率提升。每股盈利2.0152元，每股末期股息派0.6元，按年跌16.7％。董事會副主席、首席執行官王秀峰於業績記者會上表示，目前集裝箱表現略低於疫情前水平，但受惠多項復蘇有利因素，對今年持謹慎樂觀態度，冀達穩中有升。招商局績前收報12.04元，全日跌0.5％。

無向淡馬錫洽購和記港口權益

招商局港口全年完成集裝箱吞吐量按年升1.1%至1.36億個標準箱，散雜貨吞吐量跌3.6％至5.47億噸。董事會主席鄧仁杰表示，港口貨量與全球貿易息息相關，去年受通脹、地緣政治因素影響，貿易表現轉弱受壓，但今年起形勢轉好，美國開始減息，內地多項穩經濟政策推動內需貿易，料全球海運集裝箱運量增速將趨於正常化，期望今年業務達「正向增長」。

就近月有傳新加坡主權基金淡馬錫旗下的新加坡國際港務集團（PSA International），正評估出售手上和記港口業務20%權益，招商局集團有意收購項目的消息。王秀峰回應指，集團與淡馬錫沒有接觸。他又表示，招商局過去一直以商業價值來判斷項目收購的可能性，而不是單個項目去審視。