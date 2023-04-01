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加息累英3月樓價瀉3% 14年最大跌幅

【明報專訊】英國房貸商全英房屋貸款協會（Nationwide Building Society, NBS）公布，受加息等因素影響，英國3月住宅平均樓價按年跌3.1%，延續了2月的1.1%跌勢，創2009年以來最大跌幅。英國3月樓價較去年8月高位下滑4.6%，平均樓價跌至25.7122萬鎊（約250萬港元）。數據反映英倫銀行的加息措施，促使英國樓市降溫。

實際收入連跌4季後回升

為揭抑通脹，英倫銀行自2021年底開始加息，將關鍵利率由接近零水平上調至4.25厘。儘管受加息影響，英國去年底經濟仍較預期強。雖然面對通脹高企、罷工及金融動盪等困擾，英國第四季GDP終值上修至按季增長0.1%，初值為按季持平，服務業、製造業及建築業的表現均比原先預期強，令英國經濟從第三季按季收縮0.1%反彈，避過經濟衰退。英國政府在能源帳單方面的援助，支撐了第四季的消費者支出，但此前估計增長近5%的企業投資卻略為下降。不過英國的經濟規模至今仍然較2019年底新冠疫情爆發前下滑0.6%。

最新公布數據顯示，英國人實際收入自2021年以來首次上升。去年第四季經通脹調整家庭人均可支配收入增1.2%，此前已連續4個季度下滑。迹象顯示，英國生活成本危機緩解，令今年可能有望避免衰退。

（綜合報道）

[國際金融]