維珍軌道將停運 遣散九成員工

1月發射火箭失敗 財政緊張

今年1月，維珍軌道在英國發射火箭的計劃因技術故障而失敗，令該公司發展遭受重創。在這次發射失敗前，維珍軌道曾5次發射火箭，4次從美國加州莫哈維沙漠（Mojave Desert）發射成功。3月中開始，維珍軌道財政愈趨緊張，要求大部分僱員放無薪假，並尋求投資者注資，但未能成功。維珍集團創辦人布蘭森（Richard Branson）通過Virgin Investments購買了一張可轉換為股票的票據，向維珍軌道注資1090萬美元，以支付遣散費等開支。

維珍軌道於2017年作為維珍銀河（Virgin Galactic）的分支成立，2021年通過與特殊目的收購公司（SPAC）合併而上市。它的業務以發射小型衛星進入軌道為主，有別於主打太空旅遊、送旅客到太空邊緣的維珍銀河。與從地面發射火箭的競爭對手不同，維珍軌道使用空中發射技術，其LauncherOne火箭由改裝的波音747飛機送至高空後才正式發射，將火箭搭載的人造衛星送入太空。該公司是少數使用私人開發的運載火箭成功進入軌道的美國火箭公司。

（綜合報道）

[國際金融]