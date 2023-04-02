美科技股跑贏大市 納指首季升17% 市場憧憬加息快完 分析：未反映經濟衰退影響

明報記者 周永雄

標指周五收市升1.44%，報4109點，以傳統股佔比較重的道指在周五雖升1.26%，至33,274點，但今年首季累升0.38%，表現相對失色。3月美國3家地區銀行出現流動性問題，信心危機蔓延更令瑞信（美：CS）在監管機構協調下被收購，標指金融股指數全季跌6.32%，地區性銀行指數重挫25.29%。

Nvidia股價首季升九成 創21年最大升幅

在標普11個分類指數中，以科技、通訊和可選消費品表現標青，今年首季分別升21.3%、20.14%和16.61%。ChatGPT爆紅下，產品用於人工智能運算的Nvidia（美：NVDA）股價首季飈升九成，創自2001年第四季以來最佳季度表現，微軟（美：MSFT）升兩成，而Facebook母企META（美：META）受裁員及削減成本刺激，首季累升76%，創10年來最大季度升幅。

華晉證券資產管理投資總監馮宏遠認為，銀行危機令科技股成為資金避險對象，加上市場憧憬聯儲局停止加息，甚至掉頭寬鬆貨幣政策，刺激投機氣氛。他對美股傾向中性看淡，聯儲局加息意向未清晰，若美國銀行業問題未再惡化，通脹仍無法回落，可能會繼續加息。不過，目前閒資充裕，聯儲局至5月才議息，短期對美股不宜太淡。美企即將公布首季業績，將成投資者關注焦點，特別是部分科技股早前裁員對業績的影響。

華晉證券：目前閒資充裕 美股短期不宜太淡

此外，美國銀行業流動性問題導致信貸收縮，或令經濟衰退，影響企業盈利。Fiduciary Trust投資總監Hans Olsen指市場未有反映經濟可能衰退，預期未來數季美股會有意外的負面因素，該行已提高現金至正常以上水平，應付未來市場動盪。

恒指夜期上周五曾見20,563點，收市回落至20,353點，低水47點。ADR港股比例指數報20,337點，跌0.31%。阿里巴巴（美：BABA）折合收報100.26港元，比港股（9988）低收0.14%，京東（美：JD）折合172.27港元，比港股（9618）高收0.16%。