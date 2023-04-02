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美通脹稍降溫 聯儲局理事加息取態緩和

標籤：經濟

【明報專訊】隨着大宗商品價格已經下跌，市場關注服務類通脹能否持續下降，並關注加息能否令勞動市場降溫，就業和工資數據成為近期市場焦點。不過，近月美國3家地區銀行出現流動性問題被接管或要拯救，加上2月通脹數據持續降溫，聯儲局官員加息取態似乎有所緩和。

聯儲局理事沃勒（Christopher Waller）上周五表示，最近經濟數據顯示，聯儲局可能在毋須大幅損害就業下，仍能降低通脹。

沃勒指出，物價上升若是因為企業重新定價頻率較高，這種通脹可以較快地降溫而對就業損傷較少，目前有部分經濟數據支持這個理論；若是因為個人對未來通脹預期上升而導致物價上升，則需要聯儲局大手加息為經濟降溫。他指目前仍要更多數據，才能確定目前是哪種情况。

稱準備所有工具保持銀行系統安全

另一名聯儲局理事庫克（Lisa Cook）表示，近期美國的銀行情况有可能令信貸收緊，若因此壓制經濟表現，聯邦基金利率的合適走勢應較沒有出現信貸緊縮時為低。不過，若數據顯示經濟持續強勁，通脹降溫速度放緩，則仍需着手處理通脹。

對於銀行體系穩定，庫克指當局會繼續密切監視，並準備根據需要使用所有工具以保持銀行系統安全。

市場料5月加息0.25厘概率約48%

上周五公布的2月核心個人消費支出（PCE）物價指數，升幅略低於預期，自去年12月後再次放緩。2年期美國國債孳息率上周初在銀行危機紓緩後，自3.7厘水平反彈上4.1厘，周五回落至4.036厘，10年期債息跌至3.481厘。

市場對及後加息預期變化不大，芝商所FedWatch工具顯示，市場料美聯儲5月加息0.25厘的概率為48.41%，升至本輪加息峰值5厘至5.25厘，7月有73.2%機率低於上述水平。