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網信辦宣布審查美光產品 分析：內地冀美減輕出口管制

標籤：經濟

【明報專訊】中央網信辦上周五公布，網絡安全審查辦公室會對美國記憶體大廠美光（美：MU）在華銷售的產品，實施網絡安全審查，目的是為保障關鍵信息基礎設施供應鏈安全，防範產品問題隱患造成網絡安全風險，維護國家安全。近年美國聯同盟友限制向中國出口半導體生產設備，分析認為是次行動為內地向美國及盟友施壓，以減輕美方的出口管制。

美光股價上周五跌4.36%，收報60.34美元。美光向彭博表示，正與內地當局溝通並全力合作，公司承諾以毫不妥協的誠信開展業務，並堅持產品安全和對客戶的承諾。

美光：正與內地當局溝通

美國限制美國企業向華為、中芯等半導體企業出口設備和元件，近期亦聯同荷蘭和日本作出限制，影響內地對半導體的生產研發。彭博社引述華盛頓戰略與國際研究中心經濟項目高級研究員Gerard DiPippo認為，內地是期望通過對美光施壓，減輕美方對內地的出口管制。雖然內地當局會顧慮中國公司依賴美光產品，但仍預期今年會有更多審查出現。

早在2018年7月，福州法院裁定美光部分固態硬碟、記憶體等產品侵犯內地廠商福建晉華的專利，需暫停相關產品的銷售，被視為美國指內地企業竊取外企技術的反擊。

內地客戶佔美光收入近11%

據截至去年9月底的2022財年年報，美光收入來自中國內地客戶佔比10.76%，設於內地的廠房、生產設備等資產，佔集團整體1.12%。美光上周三公布季度業績，雖然收入差過市場預期，不過市場預期產業庫存過多的問題即將改善，股價當日曾升7%。Argus Research分析師James Kelleher表示，美光目前面臨最大問題是全球消費電子設備銷售疲弱，若他們被禁在內地銷售，雖然可在其他市場彌補損失，但仍有一定影響。