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市場需求大減 康希諾新冠疫苗傳停產180日

標籤：經濟

【明報專訊】中國內地自去年底開始撤銷新冠防疫措施，市場對疫苗需求大減。內媒「界面新聞」引述內地疫苗企業康希諾（6185），旗下新冠疫苗生產基地上藥康希諾向員工發出的通告，指因應外部市場環境變化，根據實際情况調整今年生產計劃，決定從本周二（4日）起暫停生產線生產，期限約180日，具體復工時間以公司通知為準。

上藥康希諾在2021年成立，生產康希諾的重組新型冠狀病毒疫苗克威莎，康希諾持股49.8%，上海醫藥持股48.9%，上海生物醫藥持股1.24%。上藥康希諾在通告指出，廠房僅保留小量人員維持運營，其他人員毋須上班，公司會支付標準工資一個月，及後只會支付上海最低標準工資。

內部通告指廠房僅保留小量人員

界面新聞曾向康希諾生物創始人宇學峯、康希諾生物、上海醫藥及上藥康希諾等查詢，但對方均表示不清楚或未予回應。自去年11月初內地開始傳出有意放寬嚴格的新冠防疫措施，康希諾股價已累跌70.21%，上周五收報42元。

康希諾上周一（3月27日）收市後公布去年業績，年內錄得虧損9.65億元（人民幣，下同），為繼2020年以來再次虧損，收入按年下跌76%至10.31億元，翌日股價下跌5.15%。公司解釋收入減少，主要因其疫苗產品價格變動，以及隨着全球新冠疫苗接種率增長變慢，使得海外市場對疫苗需求減少導致。疫苗到期和需求減少，令康希諾去年撇減6.66億元存貨。