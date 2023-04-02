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歐美銀行大量存款流失 或致大規模信貸緊縮

【明報專訊】全美互助保險公司（Nationwide Mutual）首席經濟學家Kathy Bostjancic指出，面對流動性風險持續，大量存款流失，銀行業將要控制放貸，可能會導致大規模信貸緊縮。瑞銀房地產分析師Zachary Gauge亦預期，未來的貸款標準將更嚴格。

環球加息對銀行業原是利好因素，因為銀行向借款者收取的利息，與銀行為融資支付的利率差距可望擴大，從而增加利潤。但歐美近期的銀行業危機卻顯示，實際情况更複雜。歐美很多銀行以固定利率借出款項，即使主要央行不斷加息，加息前借出的款項也不會帶來更多利息收入。與此同時，銀行本身的融資成本增加，或拖累銀行的盈利能力。即使部分銀行有較高的浮息貸款比例，可將上升的融資成本轉嫁客戶，惟借款者的違約風險卻可能提升。

歐美銀行多定息放貸 加息無助增收入

當利率和通脹上升，存戶會期望儲蓄更有效增值，並因此將更多存款，轉移至收益率可達4厘的貨幣市場基金。相比下，很多美國銀行的存款利率只有1厘。自美國聯儲局去年開始加息以來，美國的銀行存款總額已下降3.3%。自3月美國多家地區銀行倒閉後，存款流失趨於明顯。

歐洲央行在3月底公布的數據亦顯示，截至2月底的5個月，歐元區銀行已被提走2140億歐元（約1.8萬億港元）的存款，佔存款總額1.5%。單是今年2月，歐元區銀行存款已減少714億歐元（約6096億港元），降幅是歷來最大。

歐元區銀行5個月被提走1.8萬億

當銀行不夠現金應付客戶提款，可能會被迫蝕本沽出手上的證券，導致資產虧損增加，令存戶進一步憂慮存款的安全，繼而加快提走存款。美國聯邦存款保險公司（FDIC）數據顯示，截至第四季，美國銀行業的商業按揭抵押證券（CMBS）未實現虧損達430億美元（見圖）。根據會計規則，銀行不必確認手上持有的大部分資產損失，除非它們將這些資產出售。

美聯儲主席鮑威爾早前表示，正密切注視中小型銀行對商業房地產的風險敞口。歐洲央行亦將歐洲各銀行在商業房地產領域的風險敞口列為「關鍵弱點」。不過，倫敦大學城市學院Bayes商學院研究指出，歐洲保守的貸款價值比（Loan-to-Value Ratio，即貸款金額和抵押品價值之間的比例）約為50%至60%，可在樓價下滑時為銀行提供一些緩衝。然而，債務成本仍在一年內倍增，銀行業的動盪，將為融資帶來挑戰。

[企業地球村]