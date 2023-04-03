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賭場設海外客專區求存

標籤：經濟

【明報專訊】澳門政府發出新的賭牌，開拓海外客源，變成重要任務。但是觀乎澳門統計暨普查局的數據顯示，隨着澳門放寬旅客的防疫限制，自今年一月起訪澳的海外客數目破萬人大關。有博彩業界指出，為迎接海外客，約有6至8個海外客專區湧現，他們正留意市况發展而部署開設專區。

澳擬4月中起推交通優惠吸客

澳門旅遊局為吸納海外客，已出招準備自4月中起，推出交通優惠，特別是向經港抵澳的海外及台灣旅客推廣。根據統計暨普查局的數據，無論訪澳的台灣及海外旅客數目，已自今年1月起重新破萬人大關。到今年2月份時，台灣旅客及海外客已分別高見2.24萬人及4.4萬人。

個別賭場亦靜靜地部署，例如美高梅中國（2282）旗下的美獅美高梅，便在二樓供貴賓廳運作的樓層，改成海外客專場。實德環球（0487）副主席馬浩文更說，據他理解，目前澳門市面有約6至8個海外客的專區相繼建立起來。他不諱言：「公司一定會留意發展吸納海外客源的專場專碼的空間，但是所需成本，會比中場大很多，因此一定需要有基礎的目標客群。」

海外客重臨與否 取決國際航班恢復程度

馬浩文還指出，已有海外留學生返港，並且聯同一家大細過來澳門共度周末，亦見到市面明顯有外國訪客踪跡，但是料數目上只會慢慢增加，原因是該等海外遊客不會特地前來澳門一遊，多數會使用港澳的旅遊套餐，順道過來。因此海外遊客訪澳的增長肯定不及港客為快。澳門旅遊業議會理事長胡景光更稱，海外客重臨與否，取決於往來國際航班恢復程度而定。