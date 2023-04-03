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花旗：加息尾聲 買債券勝股票

標籤：經濟

【明報專訊】全球經濟面臨通脹等不明朗因素影響，市場偏好穩健的投資策略。花旗銀行財富管理業務主管蔡惠琳表示，在其高端客戶群（Citigold 或以上）當中，債券買入交投金額於今年首兩月平均比去年末季上升超過六成。市場預期今年中將暫停加息，她認為於目前加息尾聲是投資債券的好時機，亦較股票市場看高一線，尤其看好高評級及中短線的國債。

看好高評級及中短線國債

蔡惠琳認為，債券的波動較少，加上在加息周期中債價有所下跌，投資者應考慮把握債券的高收益率。由於債券往往預先反映市場對加息的預期，因此，她建議投資者不要於加息完結後才投資債券。近日花旗於手機應用程式上推出債券投資平台，提供零售銀行市場上的約400隻債券選擇。她透露，花旗高端客戶債券資產管理規模（AUM）今年2月按年上升五成，平均每手投資金額為20萬元美元。而今年首兩月較去年末季來自新投資客戶（New to Investment）的債券及存款證買入次數便上升了約7%。當中，長年期債券佔整體債券認購金額四成半，其中大部分屬於政府國債，企業債則佔約三分之一。

整體來說，受惠於疫情緩和及全面開關，花旗財富管理業務今年2月新增高端客戶群（即達150萬元存款或以上），較去年每月平均新增數升近1倍，非本地新客戶是去年全年的接近兩倍，當中約9成新客戶來自內地，整體投資產品AUM今年首兩月平均比去年未季上升10%。

股票交易方面，蔡稱今年首兩月平均交投量與第四季相若，每宗交易金額平均增長13%，其中港股較美股受歡迎。她料今年美聯儲仍會加息3次，每次加25點子，美陷入衰退風險增至7成，料年中或採逆向貨幣政策。歷史上股票市場於衰退終期才會觸底反彈。她指恒指年中目標價24,000點，至年底升至25,000點。至於內地A股則不受加息取態影響，料滬深300指數至年中可升至4500點，年底目標價為4650點。