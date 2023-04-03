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往績回顧：「長勝將軍」揀股 採由下而上策略

【明報專訊】在本港基金界有「長勝將軍」之稱的首域盈信劉國傑在訪問中指出，由他在2002年加入集團以來，一直參與管理「首域盈信中國增長基金」，而將目前與逾20年前比較，中國股市已成熟很多，投資者亦愈來愈專業，在全球股市中佔比愈來愈高，旗下基金由此發掘到不少投資機會，為投資者賺取理想回報：「過去逾20年最大的喜悅是見到中國成長，我是中國人，大家都是中國人，見到中國由2002年一個相對貧窮的國家發展至今，進展是非常之大，我們的投資團隊亦從中受惠」。

不要太看重宏觀環境

劉國傑謙稱，過去逾20年以來，首域盈信投資中國股票汲取了不少教訓，因此形成兩大信念：「第一，不要太着重宏觀環境，中國的特色是宏觀環境難以預測，往往每隔3年就好驚、每隔3年就好興奮，因此作為投資者可退一步去看，採用由下而上的方式（Bottom-up Approach）挑選好公司，這與由上而下（Top-down Approach）是不同的做法。

以常識投資 不買蝕錢股

第二，這與常識有關（related to common sense），我們嘗試用常識去投資，舉例說，我們從來無買過一間蝕錢的上市公司，因為我們覺得上市公司應該為股東賺錢，有些觀點則認為『它今日不賺錢、明日可以賺錢』，一間公司不賺錢應否上市，大家可以辯論（debate），而我們深信一間上市公司的存在意義就是為股東賺錢。過去一段時間很多上市公司並非從消費者賺錢，而是從股東賺錢，我們憑着上市公司要賺錢此常識便避開這些股票」。

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