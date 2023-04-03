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安踏邁瑞長線升值潛力佳

【明報專訊】首域盈信資產管理（FSSA）管理合伙人劉國傑接受訪問時指出，中國股市每隔10年便出現一個大循環──MSCI中國指數市值2000年一半來自中移動（0941）、2010年一半來自金融股、2020年近半來自互聯網股，未來10年料也會出現新的領袖股，而非再由互聯網股獨領風騷，目前他看好在全球均設有據點的中資消費及高端製造股，例如安踏（2020）或邁瑞醫療（深：300760）。

第一代iPhone在2007年6月面世後，過去近16年全球愈來愈多人使用智能電話，流動互聯網亦愈來愈普及，改變人類生活習慣，劉國傑認為，正正由於全球智能電話滲透率現時已很高，大部分人已經至少有一部智能手機，按常識推斷，該市場未來增長料放緩：「未來全球產業增長的亮點應該不會再是智能手機，可能是電動車、機械人或人工智能」。

中資消費股料未來10年領風騷

至於中國股市未來10年投資亮點，劉國傑認為，美股標指成分股不少收入及盈利均來自海外，而英國石油（英：BP）及日本豐田（日：7203）成為當地最大市值公司之一，原因不止是本土業務理想，亦在國際市場表現出色，可以留意中國股市會否也有類似的投資機會：「雖然中國企業走出去是大趨勢，但過去在這方面有理想表現的中國企業不多，而比較少數的成功例子是（未上市的）華為及抖音，它們為甚麼可以在國際市場取得成功呢？這些經驗值得不少中國上市公司借鏡」。

就行業而言，劉國傑看好個別中資消費及醫療股可以成功在未來10年建立全球據點、迎來高增長期。他解釋，在全球大部分經濟體，居民花費最多的便是消費，美國消費股強生（美：JNJ）、寶潔（美：PG）及Nike（美：NKE）便憑着強勁的本土及國際銷售，已成為市值數以千億美元計的上市公司，若日後個別中國消費股能夠在國際市場上取得美國同業般的成功，可望由此帶動收入、盈利及股價向好，當中，他認為可以留意持有多個國際品牌的安踏。

全球老化 醫療器械股揀邁瑞

另外，劉國傑指出，隨着全球老化，醫療開支亦是重大消費環節，而參考外國的經驗，醫生及病人對醫療器械品牌忠誠度高，習慣使用某一品牌後便會繼續，故此他認為醫療器械股亦可留意，而中國醫療器械龍頭股邁瑞醫療在本土及國際市場均具備競爭力。

截至今月2月底，安踏及邁瑞醫療均是「首域盈信中國增長基金」十大持股之列。

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