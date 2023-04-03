富達寧靜：中國高質量發展經濟 料加碼挺高端製造業

政府料續出招促消費穩內房

寧靜預計中國將更關注科學及科技領域自立自強，並強調推動高端製造業，以助提升中國企業在先進科技領域的國際競爭力，並加速數碼化方面發展：「我們認為中國領導人將持續加大對本地半導體、先進機械和新技術企業的支持力度」。

受惠於過去三年疫情期間被壓抑的需求釋放，中國消費者支出和房地產價格近月出現復蘇迹象，現距復常之路或已不遠，不過，寧靜提醒，中國中產階級在消費上仍保持審慎，而中國經濟可否持續復蘇，將取決於消費者對未來收入的預期能否提升，及是否有足夠信心動用他們於疫情期間累積的龐大儲蓄：「自防疫措施放寬以來，恢復和促進消費已成中國政府的首要任務，我們預期將推出更多支持措施」。

目前內地高線城市房地產市場有轉趨活躍的迹象，而低線城市的住宅庫存量仍偏高，寧靜分析，雖然政府不會再以房地產提振經濟，但房地產行業穩定對短期經濟復蘇非常重要，預期當局將在供需兩方要提供進一步支持。

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